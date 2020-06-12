İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında ihya çalışmaları başlatılan 400 yıllık Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde çalışmalar sürüyor.

Kasımpaşa semtinde bulanan ve 1979 yılında çıkan yangında tamamen harap olan mevlevihane, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden hizmete açılarak sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kültür, medeniyet ve insanlığa hizmette bulunmuş, Beyoğlu'nun önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak yapılan restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve bitmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kasımpaşa Mevlevihanesi tamamlandığında hem gençlerin kültür sanat faaliyetlerini takip edebileceği önemli bir merkez olarak hizmet edecek hem de bölgeye otoparkıyla hizmet etmiş olacak." diye konuştu.

Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarda yavaşlama olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kasımpaşa Mevlevihanesi yıl sonuna kadar tamamlanacak ve kültür sanat merkezlerinden biri olarak gençlerin buluşma noktası haline gelecek. Kasımpaşa Mevlevihanesi içerisinde çok fonksiyonlu salonlar var. Gençlerimizin de kurs alabileceği derslikler yapılıyor. Restorasyon çalışmaları aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Bir semahanesi var. Onun inşaatı da şu anda tamamlanmak üzere. Dış cephe kaplamaları tamamlanmış durumda."

- "Beyoğlu'nun kültür kodlarını harekete geçiriyoruz"



Beyoğlu'na kültür, sanat, medeniyet alanında hizmetin bu tarz eserlerle olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kasımpaşa Mevlevihanesi de Beyoğlu'na kültürün nasıl bir eserle geldiğinin bir nişanesidir. Beyoğlu'nun kültür kodlarını adım adım harekete geçiriyoruz. Beyoğlu'nun bir kültür sanat, medeniyet şehri olduğunu, yeni trendle birlikte bir turizm beldesi olduğunu, etrafındaki üniversitelerle bir eğitim şehri olduğunu her geçen gün biraz daha hissediyoruz." ifadelerini kullandı.