  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:05:26 -
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Sayın Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımları ile büyük başarılar yakalan senarist Mehmet Bozdağ, yeni dizi konusunda bombayı patlattı...
Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler
Dünya

Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

Hindistan ile sınır hattında büyük bir kriz yaşayan Pakistan, Çin'den 14 adet savaş uçağı aldı. Pakistan yaşanan gelişmeyi 'Ülkemiz için dön..
Kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak?

Kısa çalışma ödeneği 2021'de ne kadar ödenecek? Kısa çalışma ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar alınacak. Asgari Ücret zammı ile birli..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay