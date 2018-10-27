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Kasımpaşa ile BB Erzurumspor puanları bölüştü: 1-1

Kasımpaşa deplasmanda konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Egemen Korkmaz, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:11
Kasımpaşa ile BB Erzurumspor puanları bölüştü: 1-1

Süper Ligin 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin 31. dakikasında Sunu'nun yerine oyuna giren Lokman Gör, 40. dakikada Erzurumspor'u öne geçiren golü attı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Diagne ikinci penaltısını kaçırdı

Maçın 79. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturan Diagne skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi. Kasımpaşa'nın golcüsü, 85. dakikada bir kez daha penaltı vuruşu için topun başına geçti ancak topu üstten auta gönderdi.

Egemen Korkmaz kızardı

Ev sahibi ekipte Egemen Korkmaz, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:11
  1. Kasımpaşa
  2. Erzurum

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