  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uyarak hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 21:06:03 -
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uyarak hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kemerburgaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. İdmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı. Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile idman tamamlandı.


Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı