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Spor

Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 20:28:38 -
Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Hijyenle ilgili tüm uyarıların dikkate alındığı idman, pas ve pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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