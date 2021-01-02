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Spor Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2021-01-02 13:42:26 -
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ile başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla süren idmanın, taktik çalışmalarının ardından yapılan yan top çalışmaları ile tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.


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