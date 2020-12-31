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Spor Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:10:59 -
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ile başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla süren idmanın, taktik çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut çalışmaları ile tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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