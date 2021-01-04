Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Serdar Aziz'in yerine savunmada Kovid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo'ya şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte ise Sadık Çiftpınar görevlendirildi.

Fenerbahçe'de savunmada oluşan boşluk, orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik direktör Erol Bulut, Gustavo'yu stopere çekince, o bölgede geçen hafta forma giyemeyen Ozan Tufan'a şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dimitris Pelkas'ta yeniden 11'e döndü.

Teknik direktör Erol Bulut, son değişikliğini ise hücumda yaptı. Genç teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Kemal Ademi'nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia'yı görevlendirdi.

Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı görevlendiren Bulut, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Forvet arkasında Dimitris Pelkas görev alırken, santrforda Mame Thiam şans buldu.

Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan ve Gökhan Gönül ise maça yedek kulübesinde başladı.





- Thiam eski takımına karşı





Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

Senegalli oyuncu, geçen sezon sık sık santrforda görev yaptığı Kasımpaşa'ya karşı bu kez aynı pozisyonda Fenerbahçe formasıyla oynadı.





- Valencia, 3 maç sonra





Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç sonra yeniden kadroya döndü.

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra uzun süreli sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Valencia, son olarak ligin 11. haftasında 6 Aralık'ta Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer almıştı.

Söz konusu karşılaşmaya yedek başlayan Valencia, ardından sakatlık yaşamış ve 3 lig maçı kaçırmıştı.





- Samatta 42 gün sonra





Fenerbahçe'nin Tanzanyalı santrforu Mbwana Samatta, 42 gün sonra kadroya dahil edildi.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı forma giymişti.

Samatta, Kasımpaşa karşısında maça kulübede başladı.





- Novak kadroya alınmadı





Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynaması beklenen Filip Novak kadroya alınmadı.

Çek oyuncunun maçtan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ağrısının bulunduğu ve kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.





- Lemos 4 maç sonra kadroda





Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi ligde 4 maç sonra kadroda yer aldı.

Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanan Lemos, 4 maç sonra Kasımpaşa karşısında kadroya dahil edildi.





- Kasımpaşa'da 3 değişiklik





Kasımpaşa, son oynadığı maçın 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı geçen kaleci Ramazan Köse, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuştu. Ligdeki son 3 maçta deneyimli kalecinin yerine Ertuğrul Taşkıran görev yapmıştı.

Teknik direktör Fuat Çapa, kart cezalısı Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Haris Hajradinovic'in yerlerine ise Doğucan Haspolat ve Alan Carius'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maça Kasımpaşa, Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç ve Hodzic ilk 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Erdem Canpolat, Ertuğrul Taşkıran, Ahmet Oğuz, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Berat Kalkan, Yasin Dülger ve Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.

Lacivert-beyazlı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fode Koita, Tarkan Serbest ve Julian Jeanvier de müsabaka kadrosuna alınmadı.



