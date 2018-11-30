Kasımpaşa "bitti" demeden bitmiyor





İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Kasımpaşa, Avrupa liglerinde karşılaşmaların son bölümlerinde en fazla gol atan takımlar arasında yer aldı.

Mustafa Denizli teknik direktörlüğündeki Kasımpaşa, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) ekiplerle karşılaştırıldığında maçların son bölümünde en çok gol atan ilk 3 ekip arasına girdi.

Karşılaşmaların 76 ila 90. dakikaları ile uzatmalarında 12 kez rakip fileleri havalandıran Kasımpaşa, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ve İspanya temsilcisi Barcelona'dan sonra bu bölümlerde en fazla gol kaydeden takım oldu.





- Kasımpaşa maçların son bölümlerini seviyor





Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, bu sezon kaydettiği 29 golün 12'sini karşılaşmaların son 15 dakikası ve uzatmalarında buldu.

Kasımpaşa'da söz konusu goller, Mbaye Diagne, Samuel Eduok, Trezeguet, Tarkan Serbest ve Abdul Rahman Khalili'den geldi.





- Son anlardaki gollerin 7'si Diagne'den





Kasımpaşa'da son bölümlerde atılan 12 golün 7'sini Senegalli forvet Mbaye Diagne kaydetti.

Süper Lig'in gol krallığı yarışında açık ara önde bulunan Diagne, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında 76 ila 90. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı.

Diagne, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında uzatma dakikalarında gol atma başarısı gösterdi.





- Beşiktaş ve Galatasaray izledi





Süper Lig'de karşılaşmaların son bölümlerinde en fazla gol atan takımlar sıralamasında Kasımpaşa'yı, Beşiktaş ve Galatasaray izledi.

Beşiktaş ve Galatasaray, müsabakaların 76 ila 90. dakikaları ile uzatmalarında 7'şer gol kaydetti.

Bu alanda ligin en az gol atan takımı ise söz konusu dakikalarda rakip fileleri bir kez havalandıran Kayserispor oldu.





- PSG zirvede, Barcelona takipte





PSG, karşılaşmaların son 15 dakikası ve uzatmalarında attığı 14 golle bu alanda zirveye yerleşti.

Ligue 1'e 14 maçın tamamını kazanarak rekor başlangıç yapan PSG, 76 ila 90. dakikalarda 11, uzatmalarda da 3 gol attı.

Barcelona, maçların son bölümlerinde kaydettiği 13 golle bu alanda PSG'yi takip etti. Katalan ekibi, 10 golü 76 ila 90. dakikalarda, 3 golü ise uzatmalarda buldu.

Söz konusu bölümlerde ligde 12 gol atan Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, bu alanda Kasımpaşa ile üçüncülüğü paylaştı. İngiltere Premier Lig'de Chelsea ise son bölümlerde 11 gol kaydetti.























