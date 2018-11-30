THY- Noukşot
0553 313 94 23

Kasımpaşa "bitti" demeden bitmiyor

- Süper Lig'de maçların 76 ila 90. dakikaları ile uzatmalarında 12 gol bulan Kasımpaşa, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle karşılaştırıldığında söz konusu bölümlerde en çok gol atan takımlar arasında yer aldı- Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Diagne, bu bölümde atılan 12 golün 7'sini kaydetti- PSG 14, Barcelona 13 golle söz konusu dakikaların en skorer iki ekibi oldu

30 Kasım 2018 Cuma 11:13
Kasımpaşa "bitti" demeden bitmiyor


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Kasımpaşa, Avrupa liglerinde karşılaşmaların son bölümlerinde en fazla gol atan takımlar arasında yer aldı.

Mustafa Denizli teknik direktörlüğündeki Kasımpaşa, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) ekiplerle karşılaştırıldığında maçların son bölümünde en çok gol atan ilk 3 ekip arasına girdi.

Karşılaşmaların 76 ila 90. dakikaları ile uzatmalarında 12 kez rakip fileleri havalandıran Kasımpaşa, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ve İspanya temsilcisi Barcelona'dan sonra bu bölümlerde en fazla gol kaydeden takım oldu.


- Kasımpaşa maçların son bölümlerini seviyor


Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, bu sezon kaydettiği 29 golün 12'sini karşılaşmaların son 15 dakikası ve uzatmalarında buldu.

Kasımpaşa'da söz konusu goller, Mbaye Diagne, Samuel Eduok, Trezeguet, Tarkan Serbest ve Abdul Rahman Khalili'den geldi.


- Son anlardaki gollerin 7'si Diagne'den


Kasımpaşa'da son bölümlerde atılan 12 golün 7'sini Senegalli forvet Mbaye Diagne kaydetti.

Süper Lig'in gol krallığı yarışında açık ara önde bulunan Diagne, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında 76 ila 90. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı.

Diagne, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında uzatma dakikalarında gol atma başarısı gösterdi.


- Beşiktaş ve Galatasaray izledi


Süper Lig'de karşılaşmaların son bölümlerinde en fazla gol atan takımlar sıralamasında Kasımpaşa'yı, Beşiktaş ve Galatasaray izledi.

Beşiktaş ve Galatasaray, müsabakaların 76 ila 90. dakikaları ile uzatmalarında 7'şer gol kaydetti.

Bu alanda ligin en az gol atan takımı ise söz konusu dakikalarda rakip fileleri bir kez havalandıran Kayserispor oldu.


- PSG zirvede, Barcelona takipte


PSG, karşılaşmaların son 15 dakikası ve uzatmalarında attığı 14 golle bu alanda zirveye yerleşti.

Ligue 1'e 14 maçın tamamını kazanarak rekor başlangıç yapan PSG, 76 ila 90. dakikalarda 11, uzatmalarda da 3 gol attı.

Barcelona, maçların son bölümlerinde kaydettiği 13 golle bu alanda PSG'yi takip etti. Katalan ekibi, 10 golü 76 ila 90. dakikalarda, 3 golü ise uzatmalarda buldu.

Söz konusu bölümlerde ligde 12 gol atan Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, bu alanda Kasımpaşa ile üçüncülüğü paylaştı. İngiltere Premier Lig'de Chelsea ise son bölümlerde 11 gol kaydetti.







Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:13
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    1. CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    2. "Emeklilik koşulları yeniden..
    3. "Kış lastiği yol tutuşunu artırır,..
    4. "Acı ile mutluluk arası 10 saniye"
    5. Latte ve Duman'ın bisiklet keyfi
    6. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon..
    7. Avrupa borsaları
    8. "Fransa'daki eylemlerin..
    9. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Dış talep..
    10. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Ekonomideki..
    11. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    12. İslami dava mağdurları Adalet Bakanı..
    13. Londra, Liverpool ve İstanbul'da derbi..
    14. TGDF yeni yönetimi belli oldu
    15. "HDP'lilerle sözde kavga ediyor"
    16. Başkentteki engelli yolları yenileniyor
    17. Derbide gözler kalecilerde
    18. Kadının azmi ithal tohumu yendi
    19. GRAFİKLİ - Çevrenin korunmasına..
    20. Şekerin küresel geleceği Londra'da..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!