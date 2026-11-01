  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara’da Türk dünyasının geleceği konuşuldu: Diyalog Forumu sona erdi Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı Merakla bekleniyordu! SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi İspanya'da sıcak saatler! Polis alarma geçti Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama SPK'nın kararı sonrası Sabancı Holding’de istifa! İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor Kadıköy’de isyan gecesi! Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı, futbolcuları ıslıkladı
Spor Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa ile Beşiktaş maçının VAR’ı Rumen hakem Christian-Petru Ciochirca oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Bu mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Müsabakada VAR'da Rumen hakem Christian-Petru Ciochirca, AVAR'da da Onur Özütoprak görev yapacak.

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Spor

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Dev derbinin VAR hakemi açıklandı
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

Spor

Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı!
MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı!

Spor

MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı!

Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri
Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri

Spor

Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23