Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 4 haftada sadece 1 puan alabilen Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, puan cetvelinde son basamakta bulunuyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 4 haftada sadece 1 puan alabilen Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, puan cetvelinde son basamakta bulunuyor. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar... Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kasımpaşa Antalyaspor maçı 21 Eylül Cumartesi günü 15:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Kasımpaşa'nın son 11 lig maçında galibiyet yok Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti. Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti. Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 11 lig maçında 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

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