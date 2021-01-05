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Spor Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:33:29 -
Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe müsabakasında forma giyen lacivert-beyazlı futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ligde 17. haftayı bay geçecek Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 7 Ocak Perşembe günü devam edecek.

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