Eğitimlerinin bir bölümünü evden, bir bölümünü ise okulda sürdüren milyonlarca öğrenci, ilk kez geçtiğimiz sene uygulanmaya başlanan ara tatil sayesinde dinlenme ve eksikliklerini tamamlama fırsatı elde edecek.

Kasım'da MEB ara tatili ne zaman yapılacak?

Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde haftalar ilerledikçe ders yoğunluğu artıyor. Öğrenciler yorgunluğunu atmak ve eksikliklerini tamamlamak için 9 günlük ilk ara tatili bekliyor.

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Yaz tatili ne zaman yapılacak?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.