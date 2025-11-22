  • İSTANBUL
Kasım'da CUPRA Formentor Impulse sürprizi!
Otomotiv

Kasım’da CUPRA Formentor Impulse sürprizi!

Onur Yılmaz
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kasım’da CUPRA Formentor Impulse sürprizi!

CUPRA Formentor Impulse ile performans ve tasarımı günlük sürüşe taşıyın. Kasım ayına özel fırsatlarla 30 Kasım’a kadar CUPRA Yetkili Satıcılarında sizi bekliyor.

CUPRA Yetkili Satıcıları, performans ile tasarımı günlük sürüş deneyimine taşıyan Formentor Impulse modelini Kasım ayı boyunca özel fırsatlarla sunuyor. Yeni Impulse donanımı; sportif çizgileri, konforu ve gelişmiş teknolojiyi bir araya getiren özellikleriyle CUPRA dünyasına güçlü bir giriş yapıyor. 

1.5 eTSI 150 PS DSG motor seçeneğiyle sunulan Formentor Impulse, 19 inç SANDSTORM mat siyah/gümüş jantlar, sanal pedallı elektrikli bagaj kapağı, direksiyonda CUPRA Uydu (Satellite) butonları ve çok renkli akıllı LED ambiyans aydınlatmasıyla segmentinde fark yaratıyor. Tasarım ve donanım detayları, Formentor’un karakteristik duruşunu daha da belirgin hâle getirirken, sürüş deneyimini hem estetik hem de teknolojik açıdan zenginleştiriyor.

30 Kasım 2025 tarihine kadar tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları üzerinden sunulan çok özel fırsat ve indirimler hakkındaki detaylı bilgiye tüm CUPRA Yetkili Satıcılarından ulaşılabilir. 

