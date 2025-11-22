  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

AA Giriş Tarihi:
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı.

1
#1
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

#2
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, 15-21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 419'a yükseldi.

#3
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda 60 azaldı.

#4
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Öte yandan, perşembe gününü 63,38 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 62,56 dolar seviyesinde tamamladı.

#5
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 57,81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 59 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

