Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ara tatilde. Bu sebeple öğrenciler ara tatilinin hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 1.ara tatil ne zaman? Kasım ayı ara tatili kaç gün sürecek?

Kasım tatili ne zaman başlıyor? Ara tatil ne zaman kaç gün?

Kasım ayıyla birlikte ara tatilin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Kasım ayı ara tatili 15 Kasım’da başlayıp 19 Kasım’da sona erecek. Ancak okullar 12 Kasım Cuma kapanacak ve hafta sonlarıyla birlikte tatil 9 gün olacak. 19 Kasım ise Cuma gününe denk geliyor. 20-21 Kasım hafta sonu olduğu için öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılının son ara tatili ise 11-15 Nisan'da yapılacak.

Okullar 17 Haziran 2022'de yaz tatiline girecek.