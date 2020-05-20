Kasım Süleymani'nin son mektubu ortaya çıktı
İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmeden önce Filistin'e bir mektup yolladığı ortaya çıktı.
ABD tarafından öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin hayatını kaybetmeden önce Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın komutanı Muhammed Dayf’a mektup gönderdiği ortaya çıktı.
Süleymani, mektubunda ‘Herkes emin olsun, İran her türlü zor şart ve abluka karşısında Filistin’den asla vazgeçmeyecektir’ dedi.
Süleymani, Lübnan El Meyadin televizyonunun ulaştığı mektuba ‘Allah’tan bizi Filistin için şehadete ulaştırmasını niyaz ediyorum’ ifadeleriyle son verdi.