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Medya Kasım seçimleri öncesi yine Rus paranoyası! Son barutlarını sıkıyorlar
Medya

Kasım seçimleri öncesi yine Rus paranoyası! Son barutlarını sıkıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:50:00 -
Kasım seçimleri öncesi yine Rus paranoyası! Son barutlarını sıkıyorlar

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden bir yetkilinin, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini belirttiğini yazdı. Yetkili, 2016 ve 2020 seçimlerinde olduğu gibi, Rusya'nın sosyal medya ve internet üzerinden propaganda yaparak Trump'ı desteklediğini iddia etti. Altınok, Putin'in Trump'ı ABD'nin başında görmek istediğini ancak böyle bir manipülasyon gücüne sahip olmadığını vurguladı. Demokratların ise bu durumu kendi lehlerine kullanmaya çalıştığını belirten Altınok, şunları kaydetti:

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden bir yetkilinin, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini belirttiğini yazdı. Yetkili, 2016 ve 2020 seçimlerinde olduğu gibi, Rusya'nın sosyal medya ve internet üzerinden propaganda yaparak Trump'ı desteklediğini iddia etti. Altınok, Putin'in Trump'ı ABD'nin başında görmek istediğini ancak böyle bir manipülasyon gücüne sahip olmadığını vurguladı. Demokratların ise bu durumu kendi lehlerine kullanmaya çalıştığını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale girişimlerine dair basını bilgilendirdi.

Yetkili, Rusya'nın 2016 ile 2020 seçimlerindeki gibi sosyal medya ve internet üzerinden propaganda yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve seçimlerde Trump'ı desteklemek için yoğun çaba harcadığını ileri sürdü.

Putin'in Trump'ı ABD'nin başında görmek istediği ortada. Ne var ki ABD'de böyle bir manipülasyon yapmaya gücü olmadığı da.
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Demokratlar son barutlarını sıkıyorlar."

 

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