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Ekonomi Kasım ihracatımızda rekor açıklama imkânı buluruz
Ekonomi

Kasım ihracatımızda rekor açıklama imkânı buluruz

Pandemi döneminde iyi bir imtihan veren, tedarikçi ülke olarak ön plana çıkan Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından ürün talebi geliyor. İhracat rekorlarına da kasımda yenisinin ekleneceği öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 12:57:00 -
Kasım ihracatımızda rekor açıklama imkânı buluruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, firmalara dünyanın dört bir yanından ürün talebi geldiğini dile getirdi. Gülle, “İhracatımızın kasım ayının geride kalan döneminde 2019’un aynı dönemine paralel bir seyir izlediğini görüyoruz. 1-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 10 milyar 439 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ay sonunda bir rekor açıklama imkânı buluruz diye düşünüyorum” dedi.

2021 için umutluyuz

Yıl sonu ihracat hedefleri ile ilgili de bilgi veren Gülle, “2020 için belirlediğimiz hracat hedefini geçeceğimizi şimdiden ilan edebilirim. Seneyi kasım ve aralık ayıyla birlikte 165.9 milyar dolar olarak öngörülen hedefin üstünde kapatacağız. 2021 ise daha büyük hedeflerin yılı olacak” diye konuştu.

Tarım sektörleri ön planda

Pandemi döneminde öne çıkan sektörlere de değinen Gülle, şunları söyledi: “İlk 10 ayda tarım sektörlerinde ihracat yüzde 3,8 arttı. Bu dönemde sektörlerin toplam ihracatının 20 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. 2020 sonunda tarım sektörlerinde ihracatımızın 23-24 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle yaş meyve-sebze ve hububat gibi sektörlerimizde yıllık bazda da ihracatta rekorlar öngörmekteyiz. Tarım ürünleri ihracatımızda en önemli pazarımız Avrupa Birliği (AB). Bu pazarda özellikle ‘yeşil mutabakat’a uyum noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah, temiz ve yeşil üretimle tarımda ve gıdada katma değerli ihracatımızı artıracağız.”

Maske talebi arttı

Hijyen ürünleri ve tıbbi ekipman ihracatlarında da artış yaşandığına dikkat çeken Gülle, “Ekimde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre solunum cihazları ihracatının 835 bin dolardan 5.6 milyon dolara çıkarak yüzde 565, maske ve önlük ihracatının 6.7 milyon dolardan 43.3 milyon dolara çıkarak yüzde 548, tanı kitleri ihracatının 3.6 milyon dolardan 8.7 milyon dolara çıkarak yüzde 141, dezenfektan ihracatının ise 13.3 milyon dolardan 17.4 milyon dolara yükselerek yüzde 32 artış gösterdiğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

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