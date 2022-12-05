  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mazhar Alanson tekrar gündemde! "O sözler Kabe'ye yazıldı..."

Vizyonerlik değil lejyonerlik belgesi

BAE ve Suudi Arabistan’dan görülmemiş teklif: 3,7 milyar dolar verelim bize satın

Ceviz kabuğunu sakın atmayın! İnanılmaz bir etkisi var... Hiçbir uzmanın bahsetmediği harika bilgi...

Dünya devi o ülkede: Ambargoyu kendileri deldi! Rusya'dan uranyum alıyorlar

Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı! Ülke ekonomisine büyük katkı

Milyarlarca dolarlık petrol rezervi bulundu! Türkiye'yi ayağa kaldıracak buluş

Açık artırma ile satacak! İmalathane, konut sahipleri bu tarihe dikkat! TOKİ 51 ilde 510 arsa satışa çıkarılıyor

Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Asgari ücrette beklenmedik rakam! Eğer olursa milyonları sevindirir
Ekonomi Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu
Ekonomi

Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 17,58 artışla tereyağı oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 5,5'lik gerilemeyle çocuk giyim ürünlerinde oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:44:00 -
Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 17,58 artışla tereyağı oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 5,5'lik gerilemeyle çocuk giyim ürünlerinde oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte Kasım ayında fiyatı artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, fiyatı en çok artan ürün yüzde 17,58 artışla tereyağı oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 5,5'lik gerilemeyle çocuk giyim ürünlerinde oluştu. Fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde gerçekleşti: "Tereyağı yüzde 17,58, taze süt yüzde 15,71, peynir yüzde 15,05, alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler yüzde 14,02, sebze yüzde 13,26, pirinç yüzde 10,87, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 8,28, kuru sebze yüzde 8,24, makarna çeşitleri yüzde 7,80, taze meyveler yüzde 5,61."

En çok ucuzlayan ürünler ise "Çocuk giyim yüzde 5,5, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 2,18, kadın giyim yüzde 2,14, erkek giyim yüzde 1,66, veri işlem ekipmanı yüzde 1,47, elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri yüzde 0,97, şeker yüzde 0,89, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 0,20, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 0,13, dana eti yüzde 0,16" şeklinde gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23