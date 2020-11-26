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Yaşam Kasım ayındaki önemli gün ve haftalar
Yaşam

Kasım ayındaki önemli gün ve haftalar

Kasım ayı içerisindeki önemli gün ve haftalar nelerdir? Senenin 11. ayı olan Kasım ayında Öğretmenler günü, Diş Hekimleri Günü gibi meslek gruplarına ait özel günler bulunuyor. Kasım ayında özel günleri unutmak istemeyen ve önemli gün ve haftaları merak edenler için Kasım ayı özel gün ve haftalarını derledik...

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:41:00 -
Kasım ayındaki önemli gün ve haftalar

Önemli Günler ve Haftalar denilince akla tatil planları gelmektedir. Ayrıca kişiler yakınlarına ait özel gün ve haftaları bilerek kutlamak hatırlamak isterler. İşte Kasım ayı özel gün ve haftaları...

Kasım ayındaki önemli gün ve haftalar

Sağlık konularına dikkat çekmek için, tarihteki önemli günleri hatırlatmak için ya da hayatımızdaki önemli kavramları hatırlamak ve anmak için özel ve önemli günlerin sayısı artıyor. Geçtiğimiz 6 ayda bir çok önemli gün ve haftayı geride bırakırken önümüzdeki günlerde yaşanacak günleri araştırdık.

Tüm bu resmi günlerin yanında Kasım ayı Hicri Rebiülahir ayıdır. Ve bu ayda Miraç Kandili bulunmaktadır. Hicri 1442 16 Kasım 2020 tarihinde mübarek Miraç Kandili eda edilmiştir.

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