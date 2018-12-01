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Kasım ayıihracat rakamları açıklandı

Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu-Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 56 ile çelik sektöründe görüldü

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:54
Kasım ayıihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak kayıtlara girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 672 milyon 226 bin dolarla çelik, 1 milyar 532 milyon 841 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 56 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik artışla 12 milyar 319 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,9'luk yükselişle 2 milyar 312 milyon 840 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 4,2'lik artışla 399 milyon 76 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.



- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti


İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat Almanya'da gerçekleşti.En fazla ihracat yapılan ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 994 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 872 milyon dolar ile İtalya ve 856 milyon dolar ile Irak izledi. Ülke gruplarına göre ihracatta, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 10,8 artarak 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB’yi 2,2 milyar dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 1,4 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi. Söz konusu dönemde, 145 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 75 ülke ve bölgeye ihracat azaldı.

Kasım ayında 54 il ihracatını arttırırken, 28 ilde ise ihracat azaldı. En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile 6,6 milyar dolar ile İstanbul, 1,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,1 milyar dolarla Bursa, 865 milyon dolarla İzmir, 750 milyon dolarla Ankara olurken Kastamonu, ihracatını 3 kattan fazla artırarak ekim ayından sonra kasım ayında da en fazla artış gösteren il oldu.

Kasım ayında Karadeniz Bölgemizin ihracat atağı dikkat çekti. Bölge illeri Rize ve Samsun da, ihracatını 2 kattan fazla artırarak, Kastamonu’nun ardından en çok artış gösteren iller oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017-2018 yılı kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 -30 KASıMSON12 AYLIK
SEKTÖRLER20172018Değişim('18/'17) Pay(18)(%)2016 - 20172017 - 2018Değişim('18/'17) Pay(18)(%)
I. TARIM2.162.5532.312.8406,915,421.082.27222.706.0577,713,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.530.5141.583.3363,510,514.481.22015.178.7364,89,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar veMamulleri 566.190649.37114,74,36.421.2756.663.6993,84,1
Yaş Meyve ve Sebze 320.620300.675-6,22,02.150.3052.404.28511,81,5
Meyve Sebze Mamulleri 134.831150.61511,71,01.409.8211.554.56910,31,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 162.384158.549-2,41,11.263.8641.393.88310,30,9
Fındık ve Mamulleri 215.916180.647-16,31,21.907.4841.631.550-14,51,0
Zeytin ve Zeytinyağı 32.48534.9147,50,2304.938410.21034,50,2
Tütün 91.154101.13310,90,7942.5581.018.2378,00,6
Süs Bitkileri ve Mam.6.9347.4327,20,080.975102.30426,30,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER217.664244.07912,11,62.250.2082.522.26512,11,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller217.664244.07912,11,62.250.2082.522.26512,11,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ414.375485.42517,13,14.350.8435.005.05615,03,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri414.375485.42517,13,14.350.8435.005.05615,03,0
II. SANAYİ11.030.04112.319.38811,779,3120.249.168136.275.09113,381,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.059.1131.100.5213,97,111.698.97212.483.7056,77,4
Tekstil ve Hammaddeleri727.390747.7072,84,88.051.1658.532.8186,05,1
Deri ve Deri Mamulleri 119.326124.6024,40,81.515.5901.674.36710,51,0
Halı 212.396228.2127,41,52.132.2182.276.5206,81,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.386.1161.504.4768,59,715.968.19617.239.3168,010,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.386.1161.504.4768,59,715.968.19617.239.3168,010,3
C. SANAYİ MAMULLERİ8.584.8129.714.39113,262,592.582.000106.552.06915,163,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.435.1081.532.8416,89,916.932.44317.779.1685,010,6
Otomotiv Endüstrisi2.643.9482.768.5584,717,828.387.15731.585.00311,318,8
Gemi ve Yat125.76329.653-76,40,21.373.5841.072.732-21,90,6
Elektrik Elektronik ve Hizmet1.009.1091.094.9468,57,010.334.51911.442.62410,76,8
Makine ve Aksamları580.685704.13621,34,55.967.7057.258.39621,64,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 644.682730.21713,34,76.674.5288.079.96121,14,8
Çelik1.073.4141.672.22655,810,811.195.53715.265.55036,49,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri237.808261.56410,01,72.671.9742.981.56611,61,8
Mücevher266.196272.3432,31,83.341.1464.440.69732,92,6
Savunma ve Havacılık Sanayii173.029228.31231,91,51.748.0311.985.03613,61,2
İklimlendirme Sanayii384.805410.3216,62,63.849.6694.538.22317,92,7
Diğer Sanayi Ürünleri10.2649.274-9,60,1105.708123.11316,50,1
III.MADENCİLİK382.917399.0764,22,64.631.8564.599.686-0,72,7
Madencilik Ürünleri382.917399.0764,22,64.631.8564.599.686-0,72,7
T O P L A M(TİM*)13.575.51115.031.30310,796,8145.963.296163.580.83412,197,3
İhracatçıBirlikleri Kaydından Muaf İhracat609.873500.686-17,93,29.961.5634.496.558-54,92,7
T O P L A M(TB+TUİK*)14.185.38415.531.9909,5100,0155.924.859168.077.3927,8100,0


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:54
  1. Kasım ayıihracat rakamları açıklandı

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