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Ekonomi Kasım ayı evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller
Ekonomi

Kasım ayı evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller

Kasım ayı evde bakım parası bu hafta yatar mı? Bakıma muhtaç bireyler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar kasım ayında ödemelerin hangi gün yapılacağını araştırıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası hangi illerde yattı?

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:33:00 -
Kasım ayı evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım parası son durum | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için evde bakım maaşı ödüyor. Evde bakım maaşı alan kişiler maaşların ne zaman hangi gün ayın kaçında ödeneceğini araştırıyor. Peki, kasım ayı evde bakım parası ne zaman yatacak?

Kasım ayı evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller

Kasım ayı evde bakım parasının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara geçmeye başlıyor. Henüz kasım ayı ödemeleri başlamadı.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşına yılda iki kez zam yapılıyor. Ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlar vatandaşlarca sıkça merak ediliyor. Evde bakım maaşlarına son olarak Temmuz 2020’de zam yapıldı. Yapılan son zamla evde bakım maaşı aylık 1.544,60 TL oldu.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşınızın yatıp yatmadığını e devletten öğrenmeniz mümkün. E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak evde bakım maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI

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