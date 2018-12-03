THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:01
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,63, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,52 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,44, Yİ-ÜFE yüzde 2,53 geriledi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 36,68, geçen yılın kasım ayına göre de yüzde 38,54 artış kaydetti.

Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler kasım ayında enflasyonun yüzde 0,64 gerileyeceğini öngörmüştü.

Beklentilerde, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 22,57 olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,52 düzeyinde gerçekleşmişti. 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:01
  1. Enflasyon
  2. flaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Musul'daki iç göçmenlerin çilesi dinmiyor
    1. Musul'daki iç göçmenlerin çilesi..
    2. Emniyet müdüründen o polise teşekkür
    3. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
    4. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    5. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
    6. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
    7. Karasu Çayı siyah akıyor! Vatandaşlar..
    8. Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı, Cüneyt..
    9. Emniyet müdüründen yardımsever polise..
    10. KKTC'li vekil kırbaç fotoğrafı..
    11. Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    13. HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali
    14. Öğretmenin katil zanlılarına..
    15. Beşiktaş'ta mutlu günler
    16. Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'a polis..
    17. Engelli dostları ödüllendirilecek
    18. TSK bombalıyor! 5 terörist öldürüldü
    19. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
    20. Bakan Selçuk'un Burkina Faso ziyareti
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı