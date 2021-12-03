Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Geçtiğimiz ay Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 artmıştı. Açıklanan Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 3,51 artarak yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Kasım ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yalnızca kira artış oranı değil asgari ücret zammı ve emekli zammını da yakından ilgilendiren bu oranla ilgili olarak "Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları cevap buldu. Milyonların merakla beklediği oran, yüzde 3,51 olarak açıklandı. Bilindiği üzere Geçtiğimiz ay TÜİK verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,89'a yükselmişti. Şimdi ise yüzde 21,31 olarak güncellendi.