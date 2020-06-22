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Biyografi

Kasım Arısoy kimdir? Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy neden görevden alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy'u görevden aldı. Kasım Arısoy'un yerine Recep Korkut getirildi. Peki Recep Korkut kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:52:00 - 2020-06-22 13:54:24
Kasım Arısoy kimdir? Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy neden görevden alındı?

Ekrem İmamoğlu görev geldikten sonra 28 Eylül 2020 tarihinde Fen İşleri Daire Başkanlığı’na atanan Kasım Arısoy atamıştı. 9 ay sonra Kasım Arısoy'un kalemi İmamoğlu tarafından kırıldı. Kasım Arısoy'un yerine Recep Korkut atandı.

Kasım Arısoy kimdir?

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Arısoy, iş hayatına iletişim-kontrol-kumanda sektöründe faliyet gösteren FACE INDUSTRIES/Italy’de saha mühendisliği yaparak başladı. 1992 yılında Türkiye Elektrik Kurumu bünyesine katılan Arısoy, sırasıyla Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Santraller Proje ve Tesis Dairesi ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) İletim Hatları ve Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlıklarında İhale Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Müşavir kadrosundan 2013 yılında emekliye ayrılan Arısoy, daha sonra ALSTOM Grid Enerji Endüstrisi AŞ’de proje yöneticisi olarak ve General Electric Ankara-Türkiye ofisinde danışman olarak çalıştı. Arısoy evli ve iki çocuk babasıdır.

Kasım Arısoy'un neden görevden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Recep Korkut kimdir, nerelidir? İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut
Recep Korkut kimdir, nerelidir? İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut

Biyografi

Recep Korkut kimdir, nerelidir? İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut

 

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