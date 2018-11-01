Kaşıkçı’yla Türkiye’ye yeni bir darbe indireceklerdi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda cinayete kurban giden Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, konsolosluğa girişinde, nişanlısı Hatice Cengiz’e, “Başına bir şey gelmesi halinde haber verilmesini” tembih ettiği arkadaşı Prof. Dr. Yasin Aktay, olayla ilgili olarak Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Aktay, “Kaşıkçı’nın yerine getirdikleri dublörü Türkiye ortaya çıkarmasaydı, Türkiye’ye ekonomik ve diplomatik anlamda büyük darbe vuracak uluslararası bir darbe girişimi gerçekleşecekti. Kaşıkçı komplosunun en büyük amacı, Türkiye’ye yeni bir darbe indirmek ve uluslararası camiada zor duruma düşürmekti. Öyle bir şey olsaydı, coşkuyla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İstanbul Havalimanı’nın açılışını bu şekilde kutlayamayacaktık” görüşünü savundu.

Kırılma noktası dublör oldu

Kaşıkçı cinayetinde kırılma noktasının, onun yerine görüntü vermek üzere Türkiye’ye getirilen dublörün ortaya çıkarılması olduğuna dikkat çeken Aktay, şu bilgileri paylaştı: “Dublör konusu, olayın Cemal Kaşıkçı ile sınırlı kalmayacağının en önemli işaretiydi. Dublör olayı belki de en önemli delil. Çok önceden Cemal Kaşıkçı’nın boyuna posuna uygun dublör seçip yanlarında Türkiye’ye getirmişler. Amaçları Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrıldığını ve İstanbul’da gezerken ortadan kaybolduğunu iddia edebilmekti. Ama Kaşıkçı olduğunu iddia edecekleri dublörün çıkış bilgisini veremediler. Çünkü Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice hanımın dışarıda ısrarla bekleyişi, ön kapıdan çıkmasına mani oldu. Dublör, Sultanahmet’te gezmiş, ardından tuvalete girip oradan çıkmamış. Böyle planlamışlar. Ancak dublörün görüntülerini de Türkiye tespit edip ortaya koyunca ellerindeki tüm kozlar boşa çıkmış oldu” diye konuştu.

Sürekli tehditler alıyoruz

Aktay, kendisi dışında gelişen şartlarla da olsa olayın tam ortasına düşmesinden dolayı tehdit alıp almadığına ilişkin soruya ise, “Sosyal medyada sürekli tehditler alıyoruz. Biliyorsunuz sahte hesaplarla bir sürü insan bir sürü şey yazıyor. Tehditler oluyor. Artık sosyal medyada yazılanları takip etmiyorum. Çünkü hiçbiri gerçek insanlar değil. Sahte isimlerin arkasına saklanarak hakaretler ediyorlar. Suudi Arabistan’ın trol ordusu var. Yazdığım en küçük bir mesaja yüzlerce tepki geliyor oralardan. Hakaretler, tehditler de oluyor. Cemal Kaşıkçı’nın başına gelenleri öğrenmek bizim hakkımız. Mademki kötü bir şekilde planlanarak öldürüldüğü itiraf edildi, cesedine ne olduğunu da biliyorlardır itiraf edenler. Bize bu bilgiyi versinler diyoruz” ifadelerini kullandı.