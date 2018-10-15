Kaşıkçı'nın telefonları kriminal incelemede

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluk binasına girdikten sonra başına ne geldiğine dair henüz net bir bilgi bulunmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın telefonlarının İstanbul Emniyeti tarafından incelenmeye alındığı öğrenildi.

Kaşıkçı, Başkonsolusluk binasına giremeden önce iPhone marka iki telefonunu da yanındaki nişanlısı Hatice Cengiz'e emanet etmiş ve başına bir şey gelmesi durumunda neler yapması gerektiğini söylemişti.

Telefonlar kriminal incelemede

Olayın ardından İstanbul Emniyet'ine ifade verilmeye çağrılan Hatice Cengiz'de bulunan telefonları İstanbul Emniyeti'nin inceleme amacıyla aldığı kaydedildi.

Her iki telefonun da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kriminal incelenmeye alındığı ancak şifrelerinin kırılamaması nedeniyle herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.Güvenlik kaynakları, Kaşıkçı'nın telefonundaki bilgilere ve telefonuyla senkron halindeki iCloud hesabına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girmeden birkaç dakika önce telefonunu kontrol ettiği, ancak içeri giriş saatinden sonra mesajlarına bir daha bakmadığı ortaya çıkmıştı.

Kaşıkçı'nın ABD'nin Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşayan arkadaşının telefonundan alınan ekran görüntüsüne göre, Cemal Kaşıkçı, Pasifik saatine göre 3:06'da telefonuna baktı. Yani Türkiye saatiyle 'son görüldüğü' saat 13:06'da. Muhalif gazeteci, dakikalar sonra konsolosluk binasından içeri girdi. Ve bir daha telefonunda çevrimiçi olmadı.

Karlov suikastinde de şifre kırılamamıştı

Hatırlanacağı üzere Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenleyerek öldüren FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefon şifreleri de güvenlik birimlerince kırılmak istenmiş ancak başarılı olunamamıştı.

TÜBİTAK, telefonun şifresini kırmak için 'iCloud klonlama' tekniğini kullanarak yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen sonuca ulaşamamış, yurt dışından gelen uzmanlar da Türk emniyetine herhangi bir katkıda bulunamamıştı.

FBI ve Apple mahkemelik olmuştu

ABD'de gerçekleşen bir terör eyleminin ardından FBI, Apple'ı aynı gerekçeden dolayı dava etmişti. Davadan bir sonuç çıkmayınca FBI, İsrailli bir yazılım şirketinden destek almış ve telefonun şifresini kırmayı başarmıştı. Sonrasında dava geri çekilmişti.