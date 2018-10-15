0553 313 94 23

Kaşıkçı'nın telefonları kriminal incelemede

Suudi Arabistan'un İstanbul'daki başkonsoluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cep telefonları kriminal incelemeye alındı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:19
Kaşıkçı'nın telefonları kriminal incelemede

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluk binasına girdikten sonra başına ne geldiğine dair henüz net bir bilgi bulunmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın telefonlarının İstanbul Emniyeti tarafından incelenmeye alındığı öğrenildi.

Kaşıkçı, Başkonsolusluk binasına giremeden önce iPhone marka iki telefonunu da yanındaki nişanlısı Hatice Cengiz'e emanet etmiş ve başına bir şey gelmesi durumunda neler yapması gerektiğini söylemişti.

Telefonlar kriminal incelemede

Olayın ardından İstanbul Emniyet'ine ifade verilmeye çağrılan Hatice Cengiz'de bulunan telefonları İstanbul Emniyeti'nin inceleme amacıyla aldığı kaydedildi.
Her iki telefonun da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kriminal incelenmeye alındığı ancak şifrelerinin kırılamaması nedeniyle herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.Güvenlik kaynakları, Kaşıkçı'nın telefonundaki bilgilere ve telefonuyla senkron halindeki iCloud hesabına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girmeden birkaç dakika önce telefonunu kontrol ettiği, ancak içeri giriş saatinden sonra mesajlarına bir daha bakmadığı ortaya çıkmıştı.

Kaşıkçı'nın ABD'nin Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşayan arkadaşının telefonundan alınan ekran görüntüsüne göre, Cemal Kaşıkçı, Pasifik saatine göre 3:06'da telefonuna baktı. Yani Türkiye saatiyle 'son görüldüğü' saat 13:06'da. Muhalif gazeteci, dakikalar sonra konsolosluk binasından içeri girdi. Ve bir daha telefonunda çevrimiçi olmadı.

Karlov suikastinde de şifre kırılamamıştı

Hatırlanacağı üzere Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenleyerek öldüren FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefon şifreleri de güvenlik birimlerince kırılmak istenmiş ancak başarılı olunamamıştı.

TÜBİTAK, telefonun şifresini kırmak için 'iCloud klonlama' tekniğini kullanarak yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen sonuca ulaşamamış, yurt dışından gelen uzmanlar da Türk emniyetine herhangi bir katkıda bulunamamıştı.

FBI ve Apple mahkemelik olmuştu

ABD'de gerçekleşen bir terör eyleminin ardından FBI, Apple'ı aynı gerekçeden dolayı dava etmişti. Davadan bir sonuç çıkmayınca FBI, İsrailli bir yazılım şirketinden destek almış ve telefonun şifresini kırmayı başarmıştı. Sonrasında dava geri çekilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:19
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da evinin önünden arabası çalındı
    1. Sakarya'da evinin önünden arabası..
    2. Koruma altındaki kuşları avlayan..
    3. Görme engelliler için 'Empati..
    4. Yücel İldiz resmen anlaştı!
    5. Suudi Prens'ten askeri müdahale çağrısı!
    6. Sınırda büyük hareketlilik! Kuyruk 15..
    7. Altının kilogramı 229 bin 100 liraya..
    8. Galatasaray'dan 'Avrupa'dan men..
    9. Muğla'da şiddetli deprem!
    10. Aydın'da bu mahalleyi gören şaşkına..
    11. Çine'ye bağlı Sarıoğlu Mahallesi'ni..
    12. ABD'den flaş F-35 kararı! Tamamen..
    13. Savaş uçakları, terör örgütü PKK..
    14. Yürüyüş yaparken...
    15. Motorine indirim geldi! Pompaya..
    16. Amerika'dan kritik F-35 kararı!..
    17. Bakan duyurdu! 40 milyon kişi..
    18. "Geleceğin lideri" diyerek..
    19. Bilecik'te öyle bir not bıraktı ki..
    20. O sitelere kapatma cezası
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?