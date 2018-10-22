Kaşıkçı'nın ölüm emrini veren isim belli oldu: Bu köpeğin kafasını bana getirin

Reuters haber ajansı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Kahtani tarafından verildiğini söyledi. Habere göre, Skype üzerinden konsolosluğu arayan Kahtani önce Cemal Kaşıkçı'ya hakaret etti, ardından infaz timine 'bana bu köpeğin kafasını getirin' dedi. Haberde Skype görüşmesine ait kayıtların Türkiye'nin elinde olduğu iddia edildi.

ÖLÜM EMRİNİ SKYPE'TAN VERDİ

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud el Kahtani, Kaşıkçı'nın ölüm emrini vermek için 2 Ekim'de konsolosluğu 'Skype' üzerinden aradı. Reuters'ın ulaştığı bilgilere göre, Skype görüşmesi sırasında Cemal Kaşıkçı'ya hakaretler yağdıran Kahtani, infaz timine 'bana bu köpeğin kafasını getirin' emrini veriyor.

REUTERS: KAYIT TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Arap ve Türk istihbarat kaynakları, söz konusu görüşmeye ait kayıtların Türkiye'nin elinde olduğunu belirtiyor.

Kahtani kimdir?

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Veliaht Prens Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani, Veliaht'ın muhaliflere tehdit için Twitter'da kurduğu trol ordusunun başındaydı. 3 bin dolar maaş alan yüzlerce trole, kime saldıracakları ve hangi konuda tweet atacakları günlük olarak veriliyordu.

SUİKAST DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Prens Selman'ın danışmanı görevindeki Kahtani, geçtiğimiz yıl krallık aleyhinde yazı yazanların 'kara listeye' alındığına dair bir tweet atmıştı. Kahtani, bu tweetten kısa bir süre sonra, "Suikast defteri tekrardan açıldı. İzleyin" ifadeleriyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

KAHTANİ, SELMAN'A VELİAHTLIĞI GETİRDİ

Suud el Kahtani, Suudi Arabistan'da veliahtlığın Prens Muhammed bin Nayef'ten Selman'a geçmesinde önemli bir rol oynamıştı. Suudi ve Batı basınında Nayef'in uyuşturucu bağımlısı olduğu dedikodusunu yayan Kahtani, Selman'ın akıl danışmanı olarak hareket ediyordu.

KATAR'IN İZOLASYON PROJESİ KAHTANİYE AİT

Katar'ı bir ada haline getirme projesinin altında bizatihi Kahtani'nin imzasının olduğu biliniyor. Kahtani tarafından hazırlanan projeye göre, 20 metrelik derinlikte açılan kuyularla Katar, tamamen Körfez'den izole edilecekti. Kahtani bu projeye ilişkin, "Proje Veliaht Prens'e olan sadakatimi korusun" ifadelerini kullanmıştı.