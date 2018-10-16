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Kaşıkçı olayında sıcak gelişme!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan konsolosluğunda dün yapılan arama çalışmalarının ardından bugün de yeni bir arama yapılacağı öğrenildi.

16 Ekim 2018 Salı 11:34
Kaşıkçı olayında sıcak gelişme!

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda dün gece gerçekleşen ve 9 saat süren aramaların bu sabah itibarıyla bittiği duyurulmuştu. Edinilen yeni bilgiye göre aramaların bugün de geniş bir ekiple devam edeceği belirtildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda ortadan kaybolan ve günlerdir haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın aranması çalışmaları dün başladı ve emniyet ekipleri 9 saat süren bir araştırma gerçekleştirdi. 

Çalışmalar bu sabah bitmişti

Bu sabah itibarıyla bittiği duyurulan arama ve inceleme çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bugün de devam edecek

Buna göre ekipler çalışmalarını bugün de devam ettirecek. Arama İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve soruşturma savcısı İsmet Bozkurt nezaretinde gerçekleştirilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 Emniyet Müdür Yardımcısı, Olay Yeri Şube Müdürü, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de aramaya iştirak edecek.

Bilindiği gibi dünkü aramalar 9 saat sürmüş ve konsolosluğun zeminden çatıya tüm noktalarında incelemelerde bulunulmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:34
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

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