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Gündem 'Kaşıkçı Elması kayboldu' iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama
Gündem

'Kaşıkçı Elması kayboldu' iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama

Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddialarına Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından cevap geldi. Yapılan paylaşımda "Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 14:07:00 - 2022-05-12 14:09:19
'Kaşıkçı Elması kayboldu' iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama

Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddialarına yanıt verildi. Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir" denildi.

"Maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir"

Paylaşımda "Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" ifadelerine yer verildi.

"Hukuki yollara başvurulacaktır

Milli Saraylar'ın açıklaması "Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleriyle sonlandı.

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