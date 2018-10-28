Kaşıkçı cinayetinde şok detay! Selman'ın adamı Belgrad Ormanı'nda keşif yapmış

Sabah’ın haberine göre istihbarat istasyon şefi Ahmet Abdullah Almuzaini, Cemal Kaşıkçı öldürülmeden bir gün önce, yani 1 Ekim'de Belgrad Ormanı'na Başkonsolosluğun diplomatik plakalı aracıyla giderek keşif yaptı.

Rutin takip sırasında

Bu araç daha önce güvenlik kameralarına takılmıştı, ancak aracın içinde cinayetin beyni olan Almuzaini'nin olduğu bilinmiyordu. Belgrad Ormanı'ndaki keşif faaliyeti, Kaşıkçı'nın aslında öldürüldükten sonra Belgrad Ormanı'na gömülmesinin planlandığını, ancak 2 Ekim'de planın değiştiğini gözler önüne seriyor. Almuzaini'nin Belgrad Ormanı'nda yaptığı keşif faaliyeti rutin bir takip tarassut faaliyeti esnasında açığa çıktı. Almuzaini Belgrad Ormanı'nda keşif yapan diplomatik plakalı aracın içindeydi. Ve oraya giderken yanında şoför dahi götürmedi.

Planı Riyad'dan getiren kişi

Almuzaini, Kaşıkçı cinayetinin emrini ve planını Riyad'dan getiren kişi. Bir başka deyişle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a bağlı olarak çalışan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'den infaz emrini ve planını alıp uygulatan kişi. Almuzaini Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda ataşe resmi göreviyle bulunuyordu, ancak asıl görevi istihbarat istasyon şefliğiydi.

Cinayetten sonra ülkesine döndü

Almuzaini, 29 Eylül'de yani Kaşıkçı'ya 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda randevu verilmesinden bir gün sonra Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Riyad'a gitti. 1 Ekim'de yine tarifeli uçakla İstanbul'a geldi ve Kaşıkçı cinayetinin işlendiği günün akşamı yine tarifeli uçakla gizlice Riyad'a döndü. Almuzaini 1 Ekim'de saat 16:00'da kurye olarak tekrar İstanbul'a geldi ve Başkonsolos Uteybi'ye infaz emri ve planını iletti. Almuzaini cinayetten sonra sırlarıyla ülkesine döndü.