Kaşık dökmesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1,5 su bardağı un, 2 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 3/4 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker

Kaşık dökmesi nasıl yapılır?

Öncelikle derin bir kabın içerisine yumurtaları kırmakla başlayın. Kırdığınız yumurtaları hafifçe çırpmalısınız.

Daha sonra üzerine yoğurt, süzme yoğurt ve sıvı yağı ilave ederek karıştırmaya başlayın.

Tüm malzemeler birbiriyle bütünleştiğinde üzerine un eleyin. Ardından kabartma tozunu ekleyin ve çırparak karıştırmaya devam edin. Bu sırada içerisinde un topaklarının kalmamasına dikkat edin. En son tuz ve şekerini ekleyerek karıştırmayı sürdürün.

İnce, yanmaz ve yapışmaz bir tavanın yüzeyini yağlayıp ısıtmaya başlayın. Harçtan dolu bir kaşık alın, tavaya aktarın ve kaşık yardımıyla üzerini düzeltin. Harçın yuvarlak olmasını sağlamanız gerekir.

Spatula ile çevirerek hem arkasını hem önünü pişirmelisiniz. Tüm harç bitene kadar bu işlemi sürdürün. Daha sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…