Sakın bu mesaja cevap vermeyin: Tek tıkla 50 bin lirası gitti!

Avukat Gizem Gonce, dolandırıcıların vatandaşların güvenini kazanmak için kişisel verileri kullandığına dikkat çekti. “Aslında dolandırıcılar kişisel verileri hukuka aykırı yollarla elde ederek vatandaşları aramak suretiyle kişisel bilgilerini kendilerine söyleyerek güven sağlamaya çalışmakta.” Dolandırıcılar, güven oluşturmak amacıyla yaptıkları görüşmede kadının anne ve baba bilgileri ile adresine kadar birçok kişisel detayını da söyledi. Bu durum, mağdurun anlatılanlara inanmasına neden oldu.