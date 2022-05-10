"Kasetli terör örgütü FETÖ eliyle CHP’nin dizayn edilişinin 12. yıl dönümü"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan FETÖ ile ortak hareket eden CHP'ye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaparak; "CHP bir milli güvenlik sorunudur" dedi.
YENİ AKİT / ANKARA
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan FETÖ ile ortak hareket eden CHP'ye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Özkan CHP'nin milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek; "Bugün, kasetli terör örgütü FETÖ eliyle CHP’nin dizayn edilişinin 12. yıl dönümü. 10 Mayıs 2010’da kaset kumpası sonucu Deniz Baykal istifa etmek zorunda kaldı. O günden sonra FETÖ ve PKK’nın dümen suyuna giren CHP, ülkemizin en önemli milli güvenlik sorunudur" dedi.