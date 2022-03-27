Kasefe tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kaymaklı kayısı tatlısı tarifi
Kayısı: Uzun süre aç kalınan Ramazan ayında tüketildiğinde sıvı ve mineral kayıplarını tolere ediyor. Posa oranı yüksek bir besin olan kuru kayısı, doğal yolla sağladığı meyve şekeri sayesinde hem vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor hem de sindirim sistemini destekliyor. Bu iki tarif sayesinde kayısının faydalarından yararlanabileceksiniz. İşte kasefe tarifi ve kaymaklı kayısı tatlısı yapılışı...
Kasefe tarifi
Malzemeler
- 300 gram günkurusu kayısı
- 1su bardağı toz şeker
- 2yemek kaşığı tereyağı
- 1çay bardağı ceviz içi(iri kıyılmış)
Kasefe (Erzincan tatlısı) tarifi nasıl yapılır?
Kayısıları ayıklayıp yıkayın. Tencereye alın, üzerine şekeri serpin. 2 su bardağı su ile orta hararetli ateşte kaynamaya bırakın. 15 dakika içinde pişecektir. Kayısılar pişerken diğer yandan biz de iki yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz piştikten sonra üzerine döküp cevizleri serpip servis ediyoruz. Afiyet olsun.
Kaymaklı kayısı tatlısı nasıl yapılır
Oscar Ödül Töreni'nin ardından gerçekleşen etkinlikte menüde bu yıl kaymaklı kayısı tatlısı yerini aldı!
Kaymaklı kayısı tatlısının tarifi ve püf noktası...
Kaymaklı kayısı tatlısı tarifi
Kaymaklı kayısı tatlısıiçin gerekli malzemeler:
- 30 adet kuru kayısı ( yaklaşık 500 gram)
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 1 çorba kaşığı limon suyu
- Yarım kilo rulo kaymak
Kaymaklı kayısı tatlısı nasıl yapılır?
Kayısıları bir gece önceden ıslatın. Ertesi sabah süzün ve üzerine 1 bardak su ile 2 bardak şeker ilave ederek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin. Pişen kayısıları ocaktan almadan önce içini limon suyunu ekleyin ve altını kapatın. Kayısılar soğuyuncaya kadar şerbetinde bekletin. Kayısılar soğduktan sonra bulunduğu tencereden çıkarın ve içlerini bir tarafından açıp birer çay kaşığı kaymak koyun. İsteğe göre içine daha fazla kaymak da koyabilirsiniz. Son olarak üzerine tencerede kalan şerbetten gezdirerek servis edebilirsiniz. İsteğe göre üzerini fıstık, ceviz ya da fındıkla süsleyebilirsiniz.
Kaymaklı kayısı tatlısının püf noktası nedir? Kayısılarınızın için kaymak koyarken daha güzel bir görüntü elde etmek için kaşık yardımıyla doldurun ve kayısılarınızın soğumasını bekleyin. Aksi takdirde sıcakken doldurduğunuz kayısılar kaymağın erimesine neden olur.