Kasefe tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kaymaklı kayısı tatlısı tarifi

Kasefe tarifi

Malzemeler

300 gram günkurusu kayısı

1su bardağı toz şeker

2yemek kaşığı tereyağı

1çay bardağı ceviz içi(iri kıyılmış)

Kasefe (Erzincan tatlısı) tarifi nasıl yapılır?

Kayısıları ayıklayıp yıkayın. Tencereye alın, üzerine şekeri serpin. 2 su bardağı su ile orta hararetli ateşte kaynamaya bırakın. 15 dakika içinde pişecektir. Kayısılar pişerken diğer yandan biz de iki yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz piştikten sonra üzerine döküp cevizleri serpip servis ediyoruz. Afiyet olsun.

Kaymaklı kayısı tatlısı nasıl yapılır

Oscar Ödül Töreni'nin ardından gerçekleşen etkinlikte menüde bu yıl kaymaklı kayısı tatlısı yerini aldı!

Kaymaklı kayısı tatlısının tarifi ve püf noktası...

Kaymaklı kayısı tatlısı tarifi

Kaymaklı kayısı tatlısıiçin gerekli malzemeler:

30 adet kuru kayısı ( yaklaşık 500 gram)

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu

Yarım kilo rulo kaymak

Kaymaklı kayısı tatlısı nasıl yapılır?

Kayısıları bir gece önceden ıslatın. Ertesi sabah süzün ve üzerine 1 bardak su ile 2 bardak şeker ilave ederek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin. Pişen kayısıları ocaktan almadan önce içini limon suyunu ekleyin ve altını kapatın. Kayısılar soğuyuncaya kadar şerbetinde bekletin. Kayısılar soğduktan sonra bulunduğu tencereden çıkarın ve içlerini bir tarafından açıp birer çay kaşığı kaymak koyun. İsteğe göre içine daha fazla kaymak da koyabilirsiniz. Son olarak üzerine tencerede kalan şerbetten gezdirerek servis edebilirsiniz. İsteğe göre üzerini fıstık, ceviz ya da fındıkla süsleyebilirsiniz.

Kaymaklı kayısı tatlısının püf noktası nedir? Kayısılarınızın için kaymak koyarken daha güzel bir görüntü elde etmek için kaşık yardımıyla doldurun ve kayısılarınızın soğumasını bekleyin. Aksi takdirde sıcakken doldurduğunuz kayısılar kaymağın erimesine neden olur.