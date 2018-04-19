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Kasasında 17 kişi taşıyan kamyonet, tırla çarpıştı

Karabük-Kastamonu karayolunda kasasında 17 kişiyi taşıyan kamyonet, tırla çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:53
Kasasında 17 kişi taşıyan kamyonet, tırla çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden M.F.G. yönetimindeki 78 BN 140 kamyonet ile aynı istikamete giden M.A (42) yönetimindeki tomruk yüklü 74 DF 933 plakalı tır, Karabük-Kastamonu Karayolu Toprakcuma mevkisinde çarpıştı.

Kazada kamyonetin kasasında bulunan 17 kişi yaralandı.


Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), jandarma ve Safranbolu İtfaiyesi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere sevk edildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 20:53
  1. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
  2. Acil Servis
  3. Safranbolu
  4. Kastamonu
  5. Jandarma
  6. İtfaiye
  7. Karabük
  8. HABERLER

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