Kaşarlanmış HDPKK’lı Ahmet Türk’ten şok tehdit

“Kaşarlanmış HDPKK’lı” olarak nitelendirdiği Ahmet Türk’ün Millet İttifakı’na yönelik “Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa, onun da hesabını sorarız” tehdidini masaya yatıran Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “HDPKK’nın Kardeş Partisi CHP’den bölücülük temelli talepleri sır değil” dedi.

Korkmaz, o talepleri sıraladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kaşarlanmış HDPKK’lı Ahmet Türk, Mardin’de dedi ki:

“Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa, onun da hesabını sorarız!” (5 Mayıs 2023)

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Destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve şürekâsını işte böyle tehdit etti.

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“Kendilerine yanlış yapılmasından kastı” nedir?

CHP’nin bunlara “Kapalı Kapıların Ardında” verdiği sözlere işaret etmek suretiyle “Yerine getirmezseniz, görün başınıza neler gelir” demeye getiriyor!

BÖLÜCÜ TALEPLER

HDPKK’nın Kardeş Partisi CHP’den bölücülük temelli talepleri sır değil:

*İmralı’daki Abdullah Öcalan ile cezaevlerindeki HDP’li yöneticilerin ve PKK’lıların serbest bırakılması!

*Doğu ve Güneydoğu’da özerklik!

*İstanbul’daki belli bir ilçe ile iki mahallede kanton ilan edilmesi!

*İçeride ve sınır ötesindeki bütün askeri operasyonların durdurulması!

*Kayyumlara son verilmesi!

*KHK’lıların kurtarılması!

*HDP’lilerin bakan yapılması!

İHANET BİRADERLİĞİ

Amerika’nın Türkiye’deki Siyasi Temsilcisi Mister Kemal’in…

HDPKK’ ya, işbu bölücü talepleri yerine getirme sözünü verdiğine zerre kuşku yoktur!”