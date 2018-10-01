Kasapoğlu: İşte burada bir sıkıntı var!

Bakan Kasapoğlu, "Efsane sporcu Muhammed Ali, 'Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur' demiş. Hayal edin ve çalışın, başaracaksınız. Bize düşen sizin yolunuzu açmak, sizlere destek olmaktır. Daha önce bu organizasyonda veya alt yaş gruplarındaki büyük organizasyonlarda madalya kazanan sporcularımızın bugün aynı başarıları tekrarlayamadığını görüyoruz. İşte burada bir sıkıntı var.

Demek ki sizlere tam anlamıyla destek veremiyoruz veya başarılarınızın devamlılığı ve de gelişiminiz adına sistemde bir kopukluk var. Çok yakında yeniden yapılanacak Bakanlığımızda bu sorunları ortadan kaldıracak yeni bir sisteme geçeceğiz." dedi.