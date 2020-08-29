KASAM'dan "Tarihten Günümüze Lübnan ve Geleceği" paneli

İSTANBUL (AA) - Karadeniz Vakfı ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), "Tarihten Günümüze Lübnan ve Geleceği" başlıklı panel düzenledi.

KASAM'dan yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu uzmanlarının katıldığı panelde Doğu Akdeniz'de yaşananlar, tarihten bugüne Fransa'nın bölgedeki saldırgan politikaları ve jeopolitik rekabetin Lübnan'a etkisi konuşuldu.

Açılış konuşmasını KASAM Başkanı Yusuf Cevahir'in yaptığı panelde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vehbi Baysan ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Yıldız, Lübnan'ın geçmişten bugüne devam eden bölünmüşlük problemini ele aldı.

Prof. Dr. Kurşun, konuşmasında, Sultan 3. Selim döneminde, Fransızların Doğu Akdeniz'i fethetme teşebbüslerini tarihi vakalar üzerinden ele aldı ve bugünkü gelişmelerle değerlendirdi.

Dr. Vehbi Baysan da Doğu Akdeniz'deki zengin karbon kaynaklarını "Türkiye'ye yedirmemek" şeklinde ortak bir çıkar noktasında buluşan pek çok ülkenin bu ortak payda üzerinden ittifaklara giriştiğini ifade etti.

Bölgede yer alan Lübnan'ın da bu ortamda zarar görüp yıprandığını belirten Baysan, "Lübnanlılar kendi ülkelerinin geleceğine müdahale etmekte zorlandı. Hatta Macron'un son Lübnan ziyaretinde bile Lübnan Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı ile eşit tutulmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Doktora araştırmaları sırasında bir dönem Lübnan'da yaşayan Dr. Tuba Yıldız ise mezhep taassubu ve siyasi anlaşmazlıklar üzerinden bölünen Lübnan'ın kısa süre önce yaşanan büyük çatışma sonrasında daha büyük sıkıntılarla muhatap olmaya başladığını kaydetti.

Yıldız, Lübnan'daki bölünmüşlüğe bazı misaller üzerinden değinirken, 4 Ağustos'taki büyük patlama sonrasında yaşananlara ilişkin gözlemlerini paylaştı.