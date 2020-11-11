  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kasalardan para çalan hırsıza suçüstü
Yerel

Kasalardan para çalan hırsıza suçüstü

Mersin’de, 10 işletmenin kasasından para çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:16:00 -
Kasalardan para çalan hırsıza suçüstü

Ekipler, kentte son bir ayda 10 işletmenin kasasından para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İşletmelerin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan A.K. olduğunu belirledi. Takibe alınan zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonda bir işletmenin kasasından para çalıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu’nun foyası kendi partisi tarafından ortaya çıkarıldı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu’nun foyası kendi partisi tarafından ortaya çıkarıldı

Partisinin Diyarbakır il kongresine ‘anadil’de eğitim sözü vererek oy devşirmeye çalışan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun f..
Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi
Gündem

Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Tek kelime ile kepazelik
Siyaset

Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Tek kelime ile kepazelik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Joe..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay