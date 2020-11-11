Kasalardan para çalan hırsıza suçüstü
Mersin’de, 10 işletmenin kasasından para çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli tutuklandı.
Ekipler, kentte son bir ayda 10 işletmenin kasasından para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İşletmelerin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan A.K. olduğunu belirledi. Takibe alınan zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonda bir işletmenin kasasından para çalıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.