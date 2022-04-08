  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?
Medya

Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?

Kasaba Doktoru dizisinde yer alan karakterler yakından araştırılmaya başlandı. Dizide Doktor Leyla Erpek karakterini kimin oynadığı merak konusu olmaya başladı. Peki, Hazal Subaşı kim hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 07:22:00 -
Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında yayımlanacak olan Kasaba Doktoru dizisinde yer alan karakterlerin isimleri, hangi oyuncuların kadroda yer aldığı gibi konular merak edilmeye başlandı. Dizinin ana karakterlerinden Leyla Erpek’in de kim tarafından oynandığı araştırılıyor.

Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?

TRT 1’in yeni dizisi Kasaba Doktoru’nda Leyla Erpek karakterini Hazal Subaşı oynuyor.

Hazal Subaşı kimdir kaç yaşında?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1955'te İzmir'de dünyaya geldi. Subaşı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü.

Hazal Subaşı oynadığı diziler:

Adını Sen Koy

Bir Umut Yeter

Halka

Çukur

Kasaba Doktoru Hakan Aydıner kim? Hakan Aydıner rolünü kim oynuyor?
Kasaba Doktoru Hakan Aydıner kim? Hakan Aydıner rolünü kim oynuyor?

Medya

Kasaba Doktoru Hakan Aydıner kim? Hakan Aydıner rolünü kim oynuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay