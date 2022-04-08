Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?
Kasaba Doktoru dizisinde yer alan karakterler yakından araştırılmaya başlandı. Dizide Doktor Leyla Erpek karakterini kimin oynadığı merak konusu olmaya başladı. Peki, Hazal Subaşı kim hangi dizilerde oynadı?
TRT 1 ekranlarında yayımlanacak olan Kasaba Doktoru dizisinde yer alan karakterlerin isimleri, hangi oyuncuların kadroda yer aldığı gibi konular merak edilmeye başlandı. Dizinin ana karakterlerinden Leyla Erpek’in de kim tarafından oynandığı araştırılıyor.
Kasaba Doktoru Leyla kim? Kasaba Doktoru Leyla Erpek kim oynuyor?
TRT 1’in yeni dizisi Kasaba Doktoru’nda Leyla Erpek karakterini Hazal Subaşı oynuyor.
Hazal Subaşı kimdir kaç yaşında?
Hazal Subaşı 2 Mayıs 1955'te İzmir'de dünyaya geldi. Subaşı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü.
Hazal Subaşı oynadığı diziler:
Adını Sen Koy
Bir Umut Yeter
Halka
Çukur