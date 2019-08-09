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Kaş’a ‘masalcı’ geldi

Antalya’nın Kaş ilçesinde ‘Masal Kapısı’ adıyla etkinlik düzenlendi.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:19
Kaş’a ‘masalcı’ geldi

Antalya’nın Kaş ilçesinde ‘Masal Kapısı’ adıyla etkinlik düzenlendi.


Kaş Belediyesi Kültürevi’ndeki programı sunandrama öğretmeni, masal terapisti ve anlatıcısı Nurhayat Kınacı, 5-10 yaş arasındaki çocuklara masal anlattı. Yarım saat süren programı Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve çocuklar ile veliler takip etti.


Drama öğretmeni, masal terapisti ve anlatıcısı Nurhayat Kınacı okul öncesinden ortaokula kadar öğrencilere masal dersi verdiğini belirterek, amacın güzeli ve doğruyu öğretmek olduğunu söyledi.


İlkönce masallarla dinlemeyi öğrettiklerine dikkati çeken Kınacı, “Dinledikten sonra da kendimizi anlatabilmeyi öğretiyoruz. Masallar sözlü kültürün en güzel ürünleridir. Saygı, hoşgörü, inanç, bunların hepsini masalla çok güzel anlatırsınız. Amaç güzeli öğretmek, doğruyu öğretmektir.” dedi.


Kınacı, masalların Anadolu kökenli olduğunu vurgulayarak, “Kırmızı Başlıklı Kız, Kül Kedisi, Pamuk Prenses, bunlar öz Anadolu masalları. Masallar kulaktan kulağa, ülkeden ülkeye, insandan insana aktarılmış. Öyle bir dünyanın içerisine giriyorsunuz ki, hayal, konuşma, kendinden ders çıkartma, kıssadan hisse olarak çıkartacağımız çok sonuç var masalda. Masal evrenseldir, hayaldir, hayattır.” diye konuştu.


Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Evren, Masal Kapısı’nın dinleyicilerden büyük ilgi gördüğünü belirterek, masal anlatıcısı Kınacı’ya Kaş’a özgü hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:19
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