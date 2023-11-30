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Gündem Kasa doldu, Zillet sustu
Gündem

Kasa doldu, Zillet sustu

Yeniakit Publisher
2023-11-30 12:32:00 -
Kasa doldu, Zillet sustu

Zillet medyası ikide bir “Kasada para kalmadı” yalanını diline dolayıp, “Türkiye borç batağı içinde olup 2024’te Arjantin’e dönecek” yaygarası yaparken Merkez Bankası’nın rezervlerinin 9 yılın en yüksek seviyesi olan 134 milyar 468 milyon dolara çıkmasıyla suspus oldu. Ekonomi yazarları ise “Tablo çok iyi. Muhalefetin ve medyasının doları tırmandırmak için kopardığı vaveylaya itibar edilmemeli. Merkez Bankası rezervlerinin emniyet supabı görevi göreceği, spekülasyonun önüne geçmek ve doları dengelemek için kullanılacağı unutulmamalı” dedi.

Buğra Kardan  İstanbul

Türkiye ekonomisi güçlenip büyümeye devam ediyor. Üretim ve ihracat ivmelenirken 81 ilde yatırım üstüne yatırım yapılıyor. Ülkeye sermaye girişi hızlanırken Hazine doluyor, Merkez Bankası’nın rezervleri de rekor düzeye geliyor. Nitekim bankanın rezervleri 17 Kasım haftasında 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 17 Kasım’la biten haftaya kadar geçen dönemde artış 36 milyar 10 milyon dolar olup yüzde 36.6’ya karşılık geldi. Bu dönemde rezerv 15 haftayla 1987 başlangıçlı veri tarihinin en uzun artış rekorunu kaydetti.

CHP yancıları üzgün

Merkez Bankası’nın elinin güçlenmesi zillet medyasını üzdü. Çünkü CHP’nin fonladığı haberci ve yorumcu görünümlü kriz tellâllarının “Kasa tam takır”, “Para pul yok” palavraları boşa çıktı. “Türkiye borç batağı içinde”, “Ülke yakında Arjantin gibi olacak” yaygaraları da havada kaldı. Devamlı Hazine’yi ve Merkez Bankası’nı hedef alan zillet medyasının suspus olduğuna işaret eden iktisatçılarca “Gidişat güzel. Ekonominin ehil ellerde olduğu bilinmeli. Yalan dolanla yatırımcıyı ürkütmek, doları volatil hâle getirmek için yarışan CHP yancılarına aldanılmamalı. Veriler ortada. Ülke için teminat olan bu rezervlerle spekülasyonun önleneceği, kur baskısının kırılacağı akılda bulundurulmalı” ifadeleri kullanıldı.

Yaygaracılara aldanılmamalı

Akit’e konuşan ekonomist İsmail Çapak, muhalefetin ekonomideki ilerlemeyi görmezden geldiğini vurguladı. Çapak, şunları söyledi: “CHP ve fonladığı haberciler, durmadan ülkeyi sıkıntıya sokmak için karalama kampanyaları yürütüp, yalanlar ortaya atıyor. Oysa bu ülke olarak İslam âleminin, dünyanın umudu. Gerçi bunlara şaşırmamak gerek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Uyuşturucudan elde edilen gelirle dış ticaret açığını kapatıyorlar’ iddiası hâlâ belleklerde. CHP ve yemlediği haberci-yorumcular kaale alınmamalı. Bakın Merkez Bankası’nın rezervlerinde 9 yılın rekoru kırıldı. Dış ticaretimiz artıda. Körfez turu meyvelerini veriyor. Oradan gelen paralar, yenilenebilir enerji anlaşmaları rezervleri daha da arttıracak. Rezervlerimiz ihracatımıza da katkı sunacak. İhracatımız 300 milyar dolara yürüyor. Rezervlerimizle ihracatçı firmalara teşvik ve kredi verilecek. İhracatımız daha da kuvvetlendirilecek. Kredi risk primimiz (CDS) düşmeye devam ediyor. Üretim ve yatırım konusunda da peş peşe iyi haberler geliyor. şu anda en önemli sorun enflasyon. Ekonomi yönetimi enflasyonu da dizginlerse rahatlayacağız. Gıda ve barınma sorunu da bir an önce aşılmalı. Bu sorun dar gelirliyi strese sokuyor.”

Yabancı akın akın geliyor

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel de ekonomideki verilerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Batırel şu değerlendirmelerde bulundu: “Hazine sukuk ihracı yapıyor. Buradan elde edilen gelir Merkez Bankası’na rezerv olarak ekleniyor. Dışarıdan fon girişleri de başladı. Tahvil talepleri de yoğunlaşıyor. Yabancılar akın akın geliyor. Doğal olarak rezervler güçleniyor. TL de kıymetleniyor. Kurumlar Vergisi’nde uygulanan indirimden ötürü dışarıda tutulan para Türkiye’ye gelmeye başladı. 14-28 Mayıs’tan evvel ‘CHP başa gelecek’ korkusuyla kaçırılan para vardı. O para şu anda ülkemize dönüyor. Petrol fiyatlarına paralel enerji giderleri aşağı geliyor. Rezerv 150 milyar doları bulacak. KKM’deki çözülme sürüyor. Halka arzlardan büyük kazançlar elde ediliyor. Muhalefet ve medyasının ‘Ülke battı’ söylemi boş. Zaten sefilleri oynuyorlar. Fonlu medyanın da hükümete yükleneceği bir argüman kalmadı.”
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