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Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir

Yaygın kas seğirmesi hastalığına yakalanan vatandaşlar kas seğirmesi titremesi nedir neden olur? Kas seğirmesi kaç gün sürer? Kolda kas seğirmesi nedenleri neler? Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir? sorularını sormakta. Kas seğirmesi kas liflerinin istemsiz ve seri bir şekilde kasılıp gevşemesidir. Kramp sonrası kas yorgunluğu, uykusuzluk ve yorgunluk ve genetik yatkınlık gibi sebeplerden dolayı kas seğirmesi meydana gelebilir. Kas seğirmesi için hangi bölüme gidilir?

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:58
Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir

Yaygın kas seğirmesi hastalığına yakalanan vatandaşlar kas seğirmesi titremesi nedir neden olur? Kas seğirmesi kaç gün sürer? Kolda kas seğirmesi nedenleri neler? Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir? sorularını sormakta. Kas seğirmesi kas liflerinin istemsiz ve seri bir şekilde kasılıp gevşemesidir. Kramp sonrası kas yorgunluğu, uykusuzluk ve yorgunluk ve genetik yatkınlık gibi sebeplerden dolayı kas seğirmesi meydana gelebilir. Kas seğirmesi için hangi bölüme gidilir?

Kas seğirmesi neden olur? Kasları hareket ettiren sinirlerin zamanla hasar görerek işlevsiz kalmaları sonucu oluşur. Yüz bin kişiden 4-6’sında görülür, Türkiye’de ise 3500-5000 kas seğirmesi hastası olduğu düşünülmektedir. Genellikle 50-55 yaş üstü erkeklerde daha sıktır. Yaşla birlikte sıklığı artar. Kas seğirmesi için hangi bölüme gidilmeli? Kaslarda görülen güçsüzlükler, aşısı su kaybı, stres, kaygı bozuklukları, yüksek miktarda kafein tüketmek kasların böyle bir tepkimeye girmesine neden olabilmektedir. Kullanılan bazı ilaçlarda kaslarda seğirmeye yol açabilir. Kramp, uykusuzluk ve kaslarda oluşan yorgunlukta nedenler arasındadır. 

Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir?

Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir konusunda öncelikle nöroloji bölümüne başvurulmalıdır.  Kas ağrılarına hangi bölüm bakar? Kas ağrıları için Ortopedi bölümü bakar. Kas seğirmesine neden olabilecek etmenlere göre laboratuvar incelemeler istenir. İlk yapılması gereken kreatin fosfokinaz, elektrolitler, tiroid işlev testleri gibi rutin kan incelemeleridir. Bu değerlerin sonuçlarına ve hastaların muayene bulgularına göre gerekli görünen durumlarda sinir ileti incelemesi, elektromiyografi (EMG) veya MR incelemesi gibi ek incelemelere de ihtiyaç duyulabilir. 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:58
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