Mont, Bere, Bot… Hepsi sürüş güvenliğini tehdit ediyor!
ADAC testleri, kışlık montların kemerin vücuda tam oturmasını engellediğini ve hayati organlarda risk oluşturduğunu ortaya koyuyor. Sürücülerin mont, bere ve kalın bot gibi ekipmanları araç içinde çıkararak sürüş güvenliğini artırması öneriliyor. Birçok sürücü soğuk günlerde, kışlık montlarıyla otomobil kullanıyor. Ancak Alman Otomobil kulübü uzmanlarına göre bu durum kaza anında ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki, neden?