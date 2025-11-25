  • İSTANBUL
Mont, Bere, Bot… Hepsi sürüş güvenliğini tehdit ediyor!

Mont, Bere, Bot… Hepsi sürüş güvenliğini tehdit ediyor!

ADAC testleri, kışlık montların kemerin vücuda tam oturmasını engellediğini ve hayati organlarda risk oluşturduğunu ortaya koyuyor. Sürücülerin mont, bere ve kalın bot gibi ekipmanları araç içinde çıkararak sürüş güvenliğini artırması öneriliyor. Birçok sürücü soğuk günlerde, kışlık montlarıyla otomobil kullanıyor. Ancak Alman Otomobil kulübü uzmanlarına göre bu durum kaza anında ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki, neden?

Foto - Mont, Bere, Bot… Hepsi sürüş güvenliğini tehdit ediyor!

GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR: ADAC’a göre, araç ani şekilde fren yaptığında saatte sadece 16 kilometre hızla gerçekleşen bir arkadan çarpma kazası bile tehlikeli olabilir. İlgili bir çarpışma testinde, “karaciğer, dalak veya bağırsak gibi organlarda potansiyel olarak ciddi yaralanmalar" görülebileceği ortaya çıktı.

Foto - Mont, Bere, Bot… Hepsi sürüş güvenliğini tehdit ediyor!

YETERLİ KORUMA SAĞLAMIYOR: Bunun nedeni, kışlık montların kalın dolgusunun emniyet kemerinin vücuda tam olarak oturmasını engellemesi. ADAK'a göre yetişkinlerde kemer yukarı doğru kayarak leğen kemiğini gerektiği gibi sabitleyemez. Çocuklarda ise kemerin alt kısmı uyluklara tam oturmadığı için ani fren veya olası bir kazada yeterli koruma sağlanamaz.

Foto - Mont, Bere, Bot… Hepsi sürüş güvenliğini tehdit ediyor!

KEMERİ MONT ÜZERİNDEN TAKMAYIN: Bu nedenle, emniyet kemerinin kışlık mont olmadan takılması öneriliyor. Makaleye göre kemerin her zaman vücuda yakın olması çok önemli.

Foto - Mont, Bere, Bot… Hepsi sürüş güvenliğini tehdit ediyor!

BERE VE ATKIYA DA DİKKAT: Sadece kışlık montlar değil; bere ve atkılar da sürücünün görüş alanını daraltarak kaza riskini artırabilir.

Foto - Mont, Bere, Bot… Hepsi sürüş güvenliğini tehdit ediyor!

Aynı şekilde, fren yapmayı zorlaştıran hantal kışlık botlar veya direksiyon hakimiyetini azaltan kalın, içi tüylü eldivenler de araç kullanırken dikkat edilmesi gereken riskler arasındadır.

