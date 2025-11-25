İklim isyanı: Fransız aktivistler yüzlerce tabelayı ‘Ateşe verdi’

Fransa genelinde yüzlerce yol tabelası ve reklam panosu, vatandaşların “uluslararası iklim adaleti için somut önlemler” talep etmesiyle sembolik olarak yakıldı.

Çevre aktivistleri, Brezilya’nın Belem kentinde sona eren BM iklim görüşmeleri öncesinde La Tronche, Sainte Luce, Meylan, Pornichet ve Corenc gibi bölgelerde kasaba girişlerine alev çıkartmaları yapıştırdı.

Sembolik alevlerin üzerinde “İklim sabotajını durdurun” sloganı da yer alıyordu.

‘SUÇLULARI İFŞA EDİN’

Bu eylem, ANV-COP21 aktivistlerinin son hamlesiydi. Grup kendisini, “iklim değişikliğini ve doğurduğu toplumsal adaletsizlikleri kabullenmeyi reddeden” şiddet karşıtı bir topluluk olarak tanımlıyor.

ANV-COP21, “iklimin yol açtığı sonuçlardan hepimiz etkileniyoruz” derken, zengin ülkelerin liderleri ile fosil yakıt endüstrisinin gerçek değişim şansını baltaladığını vurguladığını söylüyor.

Fransızların yüzde 93’ünün aşırı hava olaylarında artış fark ettiğini, yüzde 91’inin bunu iklim değişikliğine bağladığını ve bu yaz ülkedeki sıcak hava dalgaları nedeniyle 480 kişinin hayatını kaybettiğini gösteren istatistikleri işaret ediyorlar.

ANV-COP21, “Fransa genelindeki kent ve kasabalarımızdaki reklam panolarına alev figürleri ve 'İKLİM SABOTAJINI DURDURUN' mesajını iliştirerek amacımız, bu iklim suçlularını teşhir etmek, mağdurlarını görünür kılmak ve iklim değişikliğini sınırlamak ile halkları korumak için somut ve acil önlemlerin hayata geçirilmesini talep etmektir,” diyor.

“Fransız hükümeti, fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesi için bağlayıcı bir takvim belirlenmesi ve/veya uluslararası iklim adaleti için somut önlemler uygulanması gibi COP30’da iddialı pozisyonlar savunarak sorumluluklarını üstlenmelidir.”

FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ

Temiz enerjiye geçiş için bir yol haritası oluşturma fırsatı COP30’da boşa çıktı; zira nihai anlaşmadan fosil yakıtlara dair tüm atıflar silindi.

Fransa’nın da aralarında bulunduğu 90’dan fazla ülkeden artan desteğe rağmen, Suudi Arabistan gibi petrol zengini ülkeler Global Mutirao’da böyle bir taahhüdü engelledi. Fosil yakıtsız bir geleceğe dair umut artık, 85’ten fazla ülkeyi temiz enerjiye geçiş planlarını gönüllü olarak ortaya koymaya davet eden bir çalışma grubuna bağlı.

Hollanda ile birlikte ev sahipliği yapılan Kolombiya’nın Global Fossil Fuel Phaseout konferansı, bu konuyu gelecek yıl nisan ayında ele alacak.

COP30'DA ‘SABOTAJ' İHTİMALİ

BM zirvesindeki anlaşmalar tüm tarafların uzlaşmasını gerektiriyor. Bu da ilerlemenin genellikle yavaş ve kademeli olduğu anlamına geliyor. Petrodevlet olarak bilinen ülkeler, fosil yakıtlardan çıkış için bir yol haritası oluşturmanın önündeki en büyük engel oldu ve bu arayışı COP sürecinin dışına itti.

Yakın tarihli bir analiz, bin 600 fosil yakıt temsilcisinin COP30’da hazır bulunduğunu ve sayı bakımından neredeyse her ülke delegasyonunu geride bıraktığını da ortaya koydu.

Kick Big Polluters Out (KBPO) koalisyonu, bunun Azerbaycan’ın Bakü kentindeki geçen yılki iklim görüşmelerine göre yüzde 12’lik bir artış olduğunu ve koalisyonun 2021’de katılımcıları analiz etmeye başlamasından bu yana bir COP’taki fosil yakıt lobicilerinin en büyük yoğunlaşması olduğunu söylüyor.

COP30’daki fosil yakıt temsilcilerinin toplam sayısı, geçen yıl Bakü’deki COP29’dan daha az. Ancak Belem’deki görüşmelere toplam katılımcı sayısı daha düşük olduğundan oran daha yüksek.

Yalnızca ev sahibi ülke Brezilya, 3 bin 805 kişilik bir delegasyonla lobicilerden daha fazla kişi göndermişti.