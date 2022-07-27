Kaş gürleştirme ve kaş bakım yöntemleri! Hindistan cevizi yağı; kaş, kirpik ve saçlarda uzatıcı etkiye sahip

Öncelikle saça bakıldığı gibi kaşlara da o özenli bakımı göstermek gerekmektedir.

Kaş Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Çok klasik bir cümle dahi olsa, yüz temizliğine son derece önem verilmesi gerekmektedir. Yüzün temiz olması aynı zamanda kaşların da temiz olması anlamına gelmektedir.

Daha sonrasında ise, nasıl ki saçlar taranarak düzgün bir şekil verilmekte ise, kaşlar da taranarak düzgün bir biçime sokulmalıdır. Dökülen kaşlar için de bu uygulanabilmektedir. Zira, kaç diplerini uyararak çıkmaları sağlanabilmektedir. Temiz bir kaş fırçası ile kaşlar düzgün bir biçimde, cilde zarar vermeden taranmalıdır. İleri geri hareketler ile kaşlar fırçalanmalıdır. Bu uygulama, özellikle de duşlardan önce yapılmalıdır. Ayrıca da düzenli bir biçimde yapılması gerekmektedir.

Kaş Gürleştirici Serum Yapımı

Şimdi sırada, kaşların gürleşmesi sağlayabilmek adına hazırlanması gereken karışımın tarifini vermekte. Özellikle sarımsak yağından bahsetmek gerekir ise, içerisindeki yapılar gereği, kaşı besleyerek ve onu uyararak düzgün bir biçimde çıkmasını sağlamaktadır. Sıradaki ürün çörek otu yağıdır. Bu ürün de birçok derde devadır. Zira, çörek otu yağı birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok hastalığın tedavisinin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bir üründür. Buradaki görevi de kaşta herhangi bir problem var ise onu gidermek ve kaşları sağlıklı olmaları için uyarmaktır. Onları beslemektedir. Aralarındaki en önemli yağ Hint yağıdır. Çünkü asıl gürleştirici özelliğe sahip olan irin budur. Kaş, kirpik, saç uzatma işlemlerinin düzgün sonuç verebilmesi adına bu yağ kullanılmaktadır. En son olarak da biberiye yağı tavsiye edilebilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki; karışım hazırlanırken, kap içerisine konulacak miktarlarda, Hint yağı en fazla olmalıdır. Hint yağının yarısı miktarda sarımsak yağı ve yine Hint yağının yarısı miktarda olacak şekilde çörek otu yağı katılmalıdır. Biberiye yağı ise sadece birkaç damla damlatılacak şekilde olmalıdır. Biberiye saç için de kullanılmaktadır. Kullanıldığı yeri temizleme özelliğine sahiptir. Ama herkes için uygun olmayabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerekmektedir.

Hazırlana bu karışım, her gün yatmadan önce kaşlara uygulanmalıdır. Temiz bir fırça ile nazik hareketler uygulayarak, kaşa iyice yedirilmesi gerekmektedir. Tüm gece boyunca kaşın üzerinde bekletilen karışım, sabah yıkanmalıdır.

Bu hususların yanı sıra, cilde iyi bakmak gerekmektedir. Kişiler, bakımlarına özen göstermelidir. Zira, psikolojik baskıların ya da rahatsızlıkların meydana getirdiği fiziksel sıkıntılar arasında, kaş, kirpik ve saç dökülmesi de yer almaktadır.

Ayrıca da kaşlarının ve saçlarının gürleşmesini isteyen bireyler, yapay gıdalardan olabildiğince uzak durmalıdır. Özellikle de paketlenmiş gıdalar, vücuda ve cilde tahmin edilenden daha fazla zarar vererek, cildin solmasına, saç ve kaşların dökülmesine yol açmaktadır.

Hindistan cevizi yağı; kaş, kirpik ve saçlarda uzatıcı etkiye sahip

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı; kaş, kirpik ve saçlarda uzatıcı etkiye sahip olmasıyla bilinir. Bu yağı temiz bir pamuğa batırarak kaşlarınıza uygulayın ve 1 saat kadar bekledikten sonra yıkayıp durulayın.

Özellikle vitamin değeri yüksek besinler tercih edilerek, vücudun ihtiyacı olan değerler karşılanmalıdır. Sağlıklı olan beden, kendini hemen belli edecektir.

Hindistan cevizi yağı ile kirpik uzatma

Nasıl hazırlanır?

2 çorba kaşığı hindistancevizi yağını küçük bir kaba koyun. Hindistan cevizi yağına 1 veya 2 damla lavanta esansiyel yağı ekleyin. Onları iyice karıştırın ve kirpik serumunuz kullanıma hazır.

Hindistan cevizi yağı ile saç uzatın

Kafa derisine masaj yaptığınızda, hindistan cevizi yağı kan dolaşımını arttırır, saç uzamasını destekler. Hindistan cevizi yağı haftada 10 dakika, 3 veya 4 kez yumuşak bir basınçla kafa derisine masaj yapmak önemlidir. Sadece 1 çay kaşığı yeterlidir. Saç uzamasını arttırdığı da bilinen 4 damla biberiye yağı ekleyin.

Kaş kalemi zararlı mı?

Kaş kalemi kullanmayın!

Kalıcı makyaj uzmanı Demet Tecir, “Gözler ruhun aynası, kaşlar da bu ruhun en güzel çerçevesi. Rengi, gürlüğü, modeli, kavisi gözlerinizin ve yüzünüzün şekline göre yerli yerinde mi? İlk önce buna bakılmalı. Fark yaratan kaş detayı, doğru ifade için çok önemli” dedi.

“Abartılı kaşlar, ifadeyi bozar”

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğal uygulamaların talep gördüğünü anlatan Tecir, “Doğala en yakın olan çalışmalar, her zaman daha genç ve taze bir görünüm sunuyor. Türk kadınları olarak sık yapılan hataların başında, konusunda uzman olmayan kişilerden hizmet almak geliyor. Abartılı kaşlar, ifadeyi bozuyor. Üstelik zaman ve para kaybı olarak büyük hüsran yaratıyor” ifadesini kullandı.

Kaşlar hakkındaki yanlış uygulamalardan birini “İp ve ağda ile ters yönde alınan kaşlar” olarak tanımlayan Tecir, “Zamanla kıl kökü deforme oluyor ve kaş küsmesi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Diğer bir yanlış ise iki haftalık periyotlar halinde alınması gereken kaşların daha erken alınması ve beraberinde batık oluşması” diye konuştu.

“Kaş kalemi yerine kaş farı”

''Kaş kalemini çok fazla önermiyorum. Çünkü kaş kalemleri genelde ya çok yağlı ya da çok kuru. Kuru olan kalemler kaşları yoruyor ve hasar veriyor, yağlı olanlar ise kılları döküp seyrelmesine neden olabiliyor” şeklinde konuştu.