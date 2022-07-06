Kaş gürleştirme ve kaş bakım yöntemleri!

Kaş almanın incelikleri kadınlar için yüz ifadesini bir anda değiştiren, gözlere farklı anlamlar verilebilen kaşları şekillendirirken dikkat etmeniz gereken ince detaylardan oluşmaktadır.

Öncelikle saça ne deni iyi bakılmakta ise, kaşlara da o özenli bakımı göstermek gerekmektedir.

Kaş Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Çok klasik bir cümle dahi olsa, yüz temizliğine son derece önem verilmesi gerekmektedir. Yüzün temiz olması aynı zamanda kaşların da temiz olması anlamına gelmektedir.

Daha sonrasında ise, nasıl ki saçlar taranarak düzgün bir şekil verilmekte ise, kaşlar da taranarak düzgün bir biçime sokulmalıdır. Dökülen kaşlar için de bu uygulanabilmektedir. Zira, kaç diplerini uyararak çıkmaları sağlanabilmektedir. Temiz bir kaş fırçası ile kaşlar düzgün bir biçimde, cilde zarar vermeden taranmalıdır. İleri geri hareketler ile kaşlar fırçalanmalıdır. Bu uygulama, özellikle de duşlardan önce yapılmalıdır. Ayrıca da düzenli bir biçimde yapılması gerekmektedir.

Kaş Gürleştirici Serum Yapımı

Şimdi sırada, kaşların gürleşmesi sağlayabilmek adına hazırlanması gereken karışımın tarifini vermekte. Özellikle sarımsak yağından bahsetmek gerekir ise, içerisindeki yapılar gereği, kaşı besleyerek ve onu uyararak düzgün bir biçimde çıkmasını sağlamaktadır. Sıradaki ürün çörek otu yağıdır. Bu ürün de birçok derde devadır. Zira, çörek otu yağı birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok hastalığın tedavisinin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bir üründür. Buradaki görevi de kaşta herhangi bir problem var ise onu gidermek ve kaşları sağlıklı olmaları için uyarmaktır. Onları beslemektedir. Aralarındaki en önemli yağ Hint yağıdır. Çünkü asıl gürleştirici özelliğe sahip olan irin budur. Kaş, kirpik, saç uzatma işlemlerinin düzgün sonuç verebilmesi adına bu yağ kullanılmaktadır. En son olarak da biberiye yağı tavsiye edilebilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki; karışım hazırlanırken, kap içerisine konulacak miktarlarda, Hint yağı en fazla olmalıdır. Hint yağının yarısı miktarda sarımsak yağı ve yine Hint yağının yarısı miktarda olacak şekilde çörek otu yağı katılmalıdır. Biberiye yağı ise sadece birkaç damla damlatılacak şekilde olmalıdır. Biberiye saç için de kullanılmaktadır. Kullanıldığı yeri temizleme özelliğine sahiptir. Ama herkes için uygun olmayabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerekmektedir.

Hazırlana bu karışım, her gün yatmadan önce kaşlara uygulanmalıdır. Temiz bir fırça ile nazik hareketler uygulayarak, kaşa iyice yedirilmesi gerekmektedir. Tüm gece boyunca kaşın üzerinde bekletilen karışım, sabah yıkanmalıdır.

Kaş almanın incelikleri

Kaşlarınızı profesyonel makyözler ya da bu işten anlayan uzman kuaförler yardımıyla tercih edebilirsiniz fakat kaş almanın inceliklerini öğrendiğinizde kaşlarınızı sizde alabilirsiniz.

Doğru cımbız seçimiyle başlayabilirsiniz. Cımbız deyip geçmeyin kalite tüy tutan ve alan haricinde metal özeliğini ve elinize uyması oldukça önemlidir. Genelde tüyü kırmayan kökü kavrayan ve yan modellerde tasarlanmış ürünleri tercih edebilirsiniz.

Kaşlarda kırılan tüy kökleri temiz değil daha dikkat çeken bir ayrıntı olacaktır. Kaşlarınızın tarzını değiştirmek istiyorsanız kaşlarınıza zaman tanımayı unutmayın dağınık bir ay geçirebilirsiniz fakat kaş modelinizi değiştirmek için kaşlarınızı 1 ay boyunca almadan beklemelisiniz.

Kaşlar sık alındığında bazen küserek çıkmayabilirler bu süreçte kaşlarınız 1 ay kadarki sürede istediğiniz modeli verebilecek seviyeye gelecektir fakat küsen kaşlarınıza mutlaka badem yağı sürerek beslenmelerini sağlayarak uzamalarını sağlayabilirsiniz.

Kaşlarınızı alırken acı hissini her bayan farklı derecede hisseder.

Kaş almak oldukça acı veren bir durumdur bunu engellemek acınızı hafifletmek istiyorsanız ılık bir bezi kaş üstünde tutabilir ya da sıcak su içine batırdığınız pamuk yardımıyla kaşlarınızı silebilirsiniz.

Sıcak uygulaması kıl köklerinde açılmaya ve rahat çıkmalarını sağlayarak acınızı hafifletecektir. Kaşlarınıza şekil verirken dikkat etmeniz gereken hususlar arasında ilk sırada asla doğal olmayan ince bir şekli tercih etmemeniz gelmektedir.

Kaş yapınız aslında size verilen yüz ifadesini yansıtmaktadır sadece fazlalıkları alarak kaş şeklinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Aşırı inceltilmiş kaşlar doğal görüntüden uzaklaşmanıza neden olacaktır. Bu sebepten ince kaş şeklinden uzak durun kaşlarınızı kesin evet üst kısımda uzayan ve kaşlarınızı dağınık gösteren uzamış görüntüden kaşlarınızı üst kısımdan kısaltarak yapabilirsiniz.

Kaşlarınızda yanlış bir çizgi oluşturduysanız yani şeklinde bir bozukluk oluşturduysanız telaşlanmayın kaş kalemi kullanarak bozukluk ya da boşlukları doldurmak mümkün olacaktır.

Bu hususların yanı sıra, cilde iyi bakmak gerekmektedir. Kişiler, bakımlarına özen göstermelidir. Zira, psikolojik baskıların ya da rahatsızlıkların meydana getirdiği fiziksel sıkıntılar arasında, kaş, kirpik ve saç dökülmesi de yer almaktadır.

Ayrıca da kaşlarının ve saçlarının gürleşmesini isteyen bireyler, yapay gıdalardan olabildiğince uzak durmalıdır. Özellikle de paketlenmiş gıdalar, vücuda ve cilde tahmin edilenden daha fazla zarar vererek, cildin solmasına, saç ve kaşların dökülmesine yol açmaktadır.

Özellikle vitamin değeri yüksek besinler tercih edilerek, vücudun ihtiyacı olan değerler karşılanmalıdır. Sağlıklı olan beden, kendini hemen belli edecektir.

(↓) Haberin detayları için (↓) TIKLAYINIZ