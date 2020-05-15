  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'
için kalan
Aktüel

Kaş Belediyesinden Ramazan desteği

Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı 2 bin erzak kolisinin dağıtımı başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:59:13 -
Kaş Belediyesinden Ramazan desteği

Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı 2 bin erzak kolisinin dağıtımı başlandı.



İlçe merkezi ve 54 mahallesinde Korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlara gıda paketi desteğinde bulunan Kaş Belediyesi, Ramazan ayında da tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolilerini ulaştırıyor.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en çok yaşandığı ay olduğunu belirterek," Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayında da belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için gıda paketleri hazırladık ve kurmuş olduğumuz ekipler ile bu paketleri vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüyoruz " dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı