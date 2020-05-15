Kaş Belediyesinden Ramazan desteği

Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı 2 bin erzak kolisinin dağıtımı başlandı.

İlçe merkezi ve 54 mahallesinde Korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlara gıda paketi desteğinde bulunan Kaş Belediyesi, Ramazan ayında da tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolilerini ulaştırıyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en çok yaşandığı ay olduğunu belirterek," Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayında da belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için gıda paketleri hazırladık ve kurmuş olduğumuz ekipler ile bu paketleri vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüyoruz " dedi.